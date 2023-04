Veći dodatak za učitelje i duži rok školama za prijavu: Objavljene dopune plana za cjelodnevnu školu

Smanjenje obaveze učiteljima i učenicima te povećanje dodataka na plaću neke su od izmjena u dokumentu eksperimentalnog programa "Osnovna škola kao cjelodnevna škola" koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo te ujedno produžilo rok za prijavu u program do 5. svibnja. Prema izmjenama, fiksni dodatak od 4,5 posto svim djelatnicima škola u eksperimentalnom programu povećava se na pet posto, a škole se umjesto do 28. travnja za sudjelovanje u eksperimentalnom programu mogu prijaviti do 5. svibnja.

Izmjene i dopune dokumenta Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" nastale su nakon završetka javne rasprave, sukladno komentarima koji su pristigli te primjedbama i prijedlozima prikupljenima prilikom obilaska škola, kao i razgovorima s učiteljima i ravnateljima, navodi MZO.

Prema izmjenama obvezno vrijeme sudjelovanja učenika u cjelodnevnoj školi skraćeno je (najkasnije do 14 sati za razrednu nastavu), dok je produženo vrijeme izbornog i dobrovoljnog sudjelovanja za onu djecu čiji roditelji to žele. Model cjelodnevne škole sastoji se od četiri odgojno-obrazovna programa - programa nacionalnog kurikuluma, odnosno obavezne i izborne nastave (A1), programa potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja (A2), izvannastavnih aktivnosti (B1) i izvanškolskih aktivnosti (B2).

Program A 2 prema izmjenama vremenski se strukturira tako da se dosadašnjih 6 sati u razrednoj nastavi, odnosno 5 u predmetnoj, smanjuje na 4 obvezna nastavna sata, a dosadašnja 2 izborna povećavaju se na 4 izborna nastavna sata – u razrednoj, odnosno u predmetnoj nastavi.

U obveznom dijelu programa A2 od četiri nastavna sata sudjeluju svi učenici, a u izbornom dijelu od četiri sata sudjeluju učenici koji iskažu interes, čiji roditelji to žele. Omjeri pojedinih područja u obveznom dijelu ostaju isti. Zbog novog omjera vremena obveznog i izbornog sudjelovanja učenika, učiteljima razredne i predmetne nastave smanjuje se obvezno vrijeme rada u školi, stoji u izmjenama.

Ističe se i da se učiteljima razredne nastave za predviđeno obvezno tjedno zaduženje odgojno-obrazovnim radom isplaćuje 20 posto mjesečnog dodatka na osnovnu plaću tijekom cijele školske godine, odnosno svih 12 mjeseci tijekom svake od četiri godine eksperimentalnog programa. Povećava se se iznos dodataka za razredništvo s 2,5 posto na 5 posto. Dodatno je naglašeno kako se svi dodaci na plaću isplaćuju na osnovnu plaću te da svi iznosi dodataka ulaze u sve obračune mirovinskih i drugih prava.

Povećava se iznos dodataka za razredništvo na 5 posto koje je ranije iznosilo 2,5 posto. Svakom učitelju isplaćuje se za zaduženi sat razrednika 5 posto dodatka na osnovnu plaću. U izmjenama je detaljnije objašnjeno kako se u eksperimentalnom programu zadužuju učitelji iz postojećega produženog boravka, učitelji do pune norme te učitelji koji nemaju minimalnu normu, uz naglasak da nitko neće ostati bez pune plaće ili dobiti otkaz.

Između ostalog, detaljnije su naglašene brojne mogućnosti i osigurano financiranje školama za organizaciju odgojno-obrazovnog rada i brojnih modernih aktivnosti škole povezanih s informacijsko-digitalnim kompetencijama. Dodatno je naglašeno kako učenici s teškoćama sudjeluju vremenski onoliko koliko za tim ima odgojno-obrazovnih, rehabilitacijskih i socijalizacijskih potreba bez bilo kakvih formalnih uvjetovanja koliko dugo moraju i trebaju biti u školi.