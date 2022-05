Frontmenica Pussy Riota ispričala kako je pobjegla i poručila: Ne mislim da Rusija ima pravo više postojati!

Nakon više od 10 godina aktivizma, Marija Aljohina, poznata po sudjelovanju u ruskom punk rock sastavu Pussy Riot, pobjegla je iz Rusije unatoč tome što je stavljena pod policijski nadzor. Njezin odvjetnik Daniil Berman rekao je za rusku novinsku agenciju Interfax da ne zna kako je pobjegla no da više nije na ruskom teritoriju.

Aljohinu je šira javnost upoznala 2012. kada je s bendom organizirala protest protiv Putina u katedrali Krista Spasitelja u Moskvi, za što su sve članice osuđene na po dvije godine zatvora. Usprkos svim poteškoćama i šest drugih uhićenja, Aljohina je htjela ostati u Rusiji gdje joj je još u rujnu zabranjeno napuštanje doma tijekom noći nakon što je pozvala na prosvjede za oslobađanje ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog.

Da je ipak vrijeme za bijeg odlučila je u travnju kada su je vlasti obavijestile da će joj kućni pritvor zamijeniti za tri tjedna u kaznenoj koloniji. Prerušena u kurira iskrala se iz stana koji je bio pod policijskim nadzorom, dok je mobitel ostavila kako bi joj se teže ušlo u trag, prenosi New York Times. Svoje putovanje opisala je kao "špijunski roman". Imala je prijevoz do Bjelorusije gdje su je dva puta odbili na granici prije nego ju je uspješno prešla, a nakon toga je tjedan dana pažljivo putovala do Litve gdje je u Vilinusu pristala na intervju.

"Sretna sam što sam uspjela, no i dalje ne razumijem u potpunosti što sam učinila" izjavila je. Putovanje od Bjelorusije do Litve odradila je u crnim cipelama na platformu bez žniranaca, što je bila svojevrsna posveta danima koje je provela u zatvoru gdje vezice nisu bile dozvoljene pa su ona i ostale članice Pussy Riota cipele vezale mokrim maramicama. U takvim će cipelama nastupati na ovogodišnjoj turneji koja počinje 12. svibnja u Berlinu, a zarađeni novac donirat će Ukrajini.

"Ne mislim da Rusija ima pravo više postojati" oštro je komentirala Aljohina. "Uplašeni su jer nas ne mogu kontrolirati" dodala je. Za vrijeme intervjua podršku su joj davali članovi sastava i istoimene aktivističke grupe. Kaže kako bi se jednog dana voljela vratiti u Rusiju, no ne zna kada će joj to biti omogućeno. "Ako ti je srce slobodno, nije bitno gdje si" zaključila je.