Franjo: Pobačaj i smrt nisu religijski problem

Odbacuje se ono što više nije korisno. Odbacuju se ljudi i tolike stvari, a to je kultura odbacivanja, bacanja u smeće. Ta se brutalnost događa u našem društvu. Odbacuje se djecu koju se ne želi imati, pa i prije njihova rođenja briše im se život, kazao je papa Franjo u razgovoru za TV Canale 5, odnosno za dnevnik Tg5 te televizije u vlasništvu obitelji Berlusconi, koji je bio emitiran u nedjelju uvečer.

Papa je govorio o kulturi otpada koja vlada danas, pobačaju, politici, pandemiji.

Ubojstvo nije rješenje

Ima onih koji kažu da se nešto može učiniti i da će to religija razumjeti, ali problem smrti nije religijski, kazao je papa i upozorio da se treba shvatiti da je to, ubojstvo, ljudski problem, prereligijski, odnosno to je problem ljudske etike. Religije ga prate, ali je to problem koji trebaju riješiti i ateisti u svojoj savjesti.

Papa, dakle, smatra kako pobačaj nije religijsko pitanje. Nakon duljeg vremena Franjo govori o pobačaju, ali pitanje svrstava ne među vjerska, već ljudska, kao pitanje savjesti. Pa objašnjava:

– Na pitanje imam li ja pravo to (pobačaj) učiniti, znanstveni je odgovor da se može treći, pa čak i četvrti tjedan trudnoće. Ali u novom ljudskom biću koje se nalazi u majčinoj utrobi već su svi organi, riječ je o ljudskom životu. Ja postavljam ovo pitanje: je li ispravno izbrisati ljudski život da bi se riješio problem. To nije ispravno. Je li ispravno unajmiti ubojicu da riješi problem? Netko tko ubija ljudski život? To je i problem vezan za pobačaj. Znanstveni i ljudski – kazao je papa i naglasio da u to ne treba miješati religiju.

Ali i odbacivati djecu a da ih se ne obrazuje, da bi ih se poslije iskorištavalo. Ona rastu s bolestima i umiru, dakle i njih se odbacuje. Odbacuju se i starije osobe jer više ne mogu proizvoditi. Odbacuju se i migranti.

– Na našoj su savjesti ljudi koji se utapaju u Sredozemlju jer im se ne dopusta da dođu. Nije mudrost ostaviti ih umrijeti da bi se riješio problem. Točno je da to nitko ne čini namjerno, ali ako ne pokreneš sredstva za pomoć, onda je to problem. Nije namjerno, ali ima namjere. Umjesto kulture odbacivanja potrebna je kultura prihvaćanja. Ne vrijedi ni kultura indiferentnosti. Put da bismo se spasili je bratstvo, bliskost, činiti zajedno sve – kazao je papa Franjo.

Na pitanje vezano za koronavirus, odnosno da se mnogi ne pridržavaju mjera, pa su i za vrijeme lockdowna putovali, Franjo je kazao da je skandalozno to što su neki učinili ne misleći na druge i na zajednicu.

– Bio je to samoubilački potez. S punim plažama širenje zaraze bilo je strašno. Ljudi na plažama ovoga ljeta nisu se brinuli mnogo o zarazi. No, na određeni način shvaćam ljude. Pomislimo na obitelj s dvoje djece koja živi zatvorena u stanu. Za vrijeme lockdowna nije lako – kazao je Franjo.

Umjesto “ja” – “mi”

Govoreći o politici, papa je kazao kako je pravo političara imati različite poglede i nametati svoju politiku, ali sada je potrebno jedinstvo. Politička je borba časna, ali ako političari više naglašavaju vlastite interese nego zajedničke, onda sve uništavaju.

– Cijela upravljačka politička klasa nema pravo kazati “ja”, treba govoriti “mi” i nalaziti jedinstvo pred tom krizom koja je nastala zbog pandemije – kazao je papa, koji drži da su u politici sučeljavanja nužna, ali ona sada trebaju otići “na godišnji odmor”. Potrebno je naglasiti jedinstvo zemlje, Crkve i društva.