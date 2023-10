Fra Šakota: Unatoč sirenama, obilazimo sveta mjesta

Hrvatski hodočasnici koji se trenutačno nalaze u Izraelu na sigurnom su i to je u ovome trenutku za nas najvažnija vijest, jer kada je napadnut Izrael u njemu se nalazilo nekoliko grupa hrvatskih hodočasnika. Dio hodočasnika vratio se u Hrvatsku, a dio je još ostao u Izraelu, poput grupe od 60 Hrvata iz Švicarske, iz Hrvatske katoličke misije Frauenfeld, koji hodočaste s agencijom "G-tour Međugorje" i Udrugom Sveta zemlja.

'Nema razloga za brigu'

- Premda je situacija u Izraelu vrlo složena, najvažnije je da se naši hodočasnici osjećaju sigurno i da se nalaze na sigurnome. Posjećuju lokacije koje su bile predviđene njihovim planom i programom. Primjerice, u Jeruzalemu hodočastili su na Sveti grob, brdo Sion i sve ostalo. Prema riječima biblijskog vodiča fra Antonija Šakote i duhovnog voditelja fra Mike Stojića primjećuje se da je na ulicama Jeruzalema manje domaćih ljudi, dok hodočasnika ima kao i inače na svim lokacijama. Također, ne primjećuje se neka nervoza među hodočasnicima kad su zajedno i kad su na ulicama - rekao nam je jučer Davor Ljubić, vlasnik i direktor agencije "G-tour", koja i na svojim Facebook stranicama redovito izvještava o svemu što se zbiva s hodočasničkom grupom.

Jutros je povratak hodočasnika komentirao i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, poručujući kako se svi Hrvati koji su u Izraelu mogu vratiti. Na pitanje kako to da Hrvatska nije poslala zrakoplov u Izraelu ministar je odgovorio kako su bili u pripravnosti, no ''hodočasnici su bili u svom aranžmanu''.

- Čak su me zvali iz Crne Gore jer su imali mjesta u zrakoplovu. Radili smo koordinirano, bili smo u kontaktu, veleposlanstvo je bilo dostupno. Svatko se mogao javiti i izraziti svoju želju. Hodočasnici nisu htjeli prekinuti svoje putovanje jer su bili zaštićeni, da nisu bili, mi bismo reagirali - komentirao je.

- Ja vjerujem da veleposlanstvo nije ugroženo, sigurno da će koordinirati svoje djelovanje. Mi smo izrazili žaljenje i solidarnost s Izraelom te potvrdili njihovo pravo na samoobranu. Snažno smo osudili terorizam Hamasa te smatramo kako odgovorni moraju biti primjereno kažnjeni - poručio je, dodajući kako zasad veleposlanstvo nije dobilo posebne dojave i apele za angažman.

- Vraćamo se iz obilaska, u autobusu smo. Uglavnom mi smo dobro! Jučer je u Jeruzalemu dvaput svirala sirena za uzbunu pa je nas je to malo poremetilo jer smo bili u obilasku, ali smo se pribrali i obilazili smo sveta mjesta cijelo vrijeme. Uglavnom smo bili vani po cijele dane, posjećivali ono što smo mogli. Nismo, primjerice, mogli ići u Betlehem, na neka druga mjesta, ali ono što nam je bilo dostupno i otvoreno, to smo posjetili - rekao nam je fra Antonio Šakota, javivši se jučer iz Jeruzalema.

- Definitivno ovo je grupa s kojom se najintenzivnije molilo, imali smo sreću da su crkve praznije nego inače, pa smo znali biti i sami ili s drugim malobrojnim grupama i ostajati duže u molitvi na nekim mjestima. Pa smo svoje živote i živote svih oko nas predavali Bogu u molitvi neprestano i to nam je najviše pomoglo da ostanemo pribrani i da od ovog hodočašća učinimo najbolje što se može - posvjedočio je fra Antonio.

- Što se tiče njihova povratka, s obzirom na to da se radi o grupi Hrvata iz Švicarske, zrakoplovna kompanija Swiss otkazala je let koji je bio planiran za povratak 12. listopada, pa smo odlučili vraćati hodočasnike individualno. Po dvoje ili troje, četvero, petero tj. kako ćemo im pronalaziti mjesto i svi će biti u Švicarskoj onako kako je predviđeno 12. listopada. I siguran sam da će to biti sve u redu. Postoji čak mogućnost dodatnog leta, pa bi se u tome slučaju svi hodočasnici vratili zajedno toga predviđeno 12. listopada, kada im po planu završava hodočašće - rekao nam je Ljubić, a na upit što će biti s hodočašćima koja su planirana ovoga mjeseca, odgovara da su ih već odgodili.

- Što se tiče budućih hodočašća, odgodili smo hodočašća 14. i 21. listopada za mjesec studeni. Odnosno, za veliko biskupijsko hodočašće iz Dubrovnika koje je planirano za mjesec dana još nije donesena odluka, ali sudeći po svemu i za njega ćemo morati pronaći neki drugi termin. Dakako, u dogovoru s njihovim biskupijskim vijećem - kaže Ljubić.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je jučer da se dosad 69 hrvatskih državljana vratilo iz Izraela zahvaćenog napadima palestinskog pokreta Hamas i da se tijekom dana očekuje povratak još njih stotinu.

- Za sada nemamo nikakve podatke koji bi govorili da je bilo tko od naših državljana ozlijeđen ili ugrožen što je s obzirom na okolnosti itekako dobro - rekao je na konferenciji za novinare u Zagrebu.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je u nedjelju da je u Izraelu 180 hrvatskih državljana, a riječ je o turistima, hodočasnicima i Hrvatima koji žive u Izraelu.

Od tog broja je 160 hodočasnika Hrvata koji su se zatekli u tri grada u Svetoj Zemlji - Betlehemu, Nazaretu i Jeruzalemu - i nitko od njih nije ugrožen niti je stradao, rekao je u ponedjeljak navečer direktor Dječjeg doma u Betlehemu fra Sandro Tomašević.

- Dakle, naši hodočasnici su na sigurnome, nemaju nikakvih problema u Izraelu. Naravno da se osjeća nervoza i napetost zbog ove situacije i svi bi htjeli što prije doći svojim domovima. Osobito su zabrinuti njihove obitelji i prijatelji koji ih čekaju doma, pa uvečer uglavnom svi po povratku u hotel provode sate i sate na telefonu objašnjavajući im da je sve u redu i da nemaju razloga za brigu - kaže Davor Ljubić, koji zahvaljuje na velikoj pomoći hrvatskoj veleposlanici u Izraelu Veseli Mrđen Korać, kao i švicarskom veleposlanstvu u Izraelu, jer naši hodočasnici imaju i hrvatske i švicarske putovnice pa se surađuje s oba veleposlanstva.

'Sveta i prokleta zemlja'

"Vječna slika Svete zemlje, sveta i prokleta, netko je davno rekao. Stalna prijetnja sukobima ne sprječava tisuće hodočasnika iz cijeloga svijeta dolaziti u Izrael i hoditi Isusovim stopama. Na stranu sva svetišta širom svijeta, ali poseban je doživljaj biti u Svetoj zemlji", napisao je Ljubić na Facebooku u trenutku napada na Izrael, poslavši poruku svima da su hodočasnici posjetili na početku hodočašća posjetili Nazaret, Haifu, brdo Karmel te Goru preobraženja Isusova te da će prema planu završiti hodočašće u Jeruzalemu.

Papa Franjo neprestano prati ono što se događa u Gazi, stoga je nazvao malu kršćansku zajednicu u Pojasu Gaze – rekao je u razgovoru za Vatican News župnik otac Gabriel Romanelli koji se u ovom trenutku nalazi u Betlehemu i u stalnom je kontaktu s vjernicima.

- Papa me nazvao prije nekoliko minuta. Izrazio je svoju blizinu i zajamčio molitve, a mi smo mu zahvalili za poziv na prekid vatre i sveg nasilja, terorizma i svakog rata. Želio je izraziti svoju blizinu i sada je pošao zvati samu zajednicu izravno, s mojim vikarom i ljudima koji su se sklonili u župi - rekao je Romanelli, dodavši kako u maloj kršćanskoj zajednici u Gazi nema poginulih ni štete.

