FOTO, VIDEO Razoran tornado pogodio Češku: Sve je sravnjeno sa zemljom, najmanje 150 ozlijeđenih

Katastrofalno nevrijeme protutnjalo je u četvrtak poslijepodne Južnom Moravskom u Češkoj i donijelo rijedak tornado i tuču.

Tornado and strong hailstorm in South Moravia, Czechia. https://t.co/D7igAAYn2U

Oluja je poharala sedam sela, a hitne službe procjenjuju kako je ozlijeđeno između 100 i 150 ljudi, prenosi iDnes. Prema prvim informacija nekoliko je osoba izgubilo život, ali o tome još nema službene potvrde.

Izbili su brojni požari, poplavljene su kuće, uništeni su automobili, a iz cijele zemlje stiže pomoć koju je najavila i susjedna Austrija. U Hodonínu su pokidane žice, a brojne kuće ostale su bez struje. Vatrogasci upozoravaju građane da ne izlaze iz svojih kuća.

Prema serveru In-weather, ovo je jedan od najjačih tornada koji se ikad dogodio u Češkoj.

Zamjenik gradonačelnika Marek Babisz, rekao je kako je polovica sela Hrušky u regiji Břeclav sravnjena sa zemljom.

Na terenu su trenutno sve spasilačke jedinice, a razmatra se i raspoređivanje vojske duž regije Hodonín gdje je nekoliko sela pogodio tornado.

Vatrogasci su u samo sat vremena imali više od 300 intervencija, no nisu stigli obići sve ljude, već su išli samo tamo gdje su ugroženi životi.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG