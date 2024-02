FOTO/VIDEO Dramatični prizori na Islandu, Hrvatica: 'Vidjela sam crvenkasti oblak dima, strašno'

Ovog četvrtka ponovno je erumpirao vulkan na Islandu, već drugi put ove godine i šesti od 2021. godine. Meteorološka služba upozorila je kako je do erupcije došlo sjeverno od Sylingarfella, vrha nedaleko od glavnog grada Rejkjavika, , izbacujući lavu do 80 metara u zrak.

Osim toga, lava je došla do vodovodnih cijevi s termalnom vodom u regiji južno od Rejkjavika te prekinula dotok tople vode za više od 20.000 ljudi. Vlasti su već počele s izgradnjom novog vodovoda, no završetak bi mogao potrajati nekoliko dana. Lava je ovoga puta prešla i preko ceste nedaleko od popularne turističke destinacije Plave lagune.

Najnovija pukotina na kojoj je vulkan dugačka je oko tri kilometra. Prvo su krenuli potresi oko 5.30 sati, a potom je došlo i do erupcije. Zasad nije došlo do velikih poremećaja niti u zračnom prometu, a zračne luke zasad normalno rade, prenosi The Guardian.

- Jutrošnja vožnja bila je 'ajme meni'. Išla sam dečka odbaciti u garažu po automobil i, kad sam krenula voziti nazad na posao, spazila sam crvenkastu 'oblačinu' dima. Strašno je izgledalo, masivno. Pomislila sam da izgleda kao da je blizu, a netom poslije toga čula sam da je erupcija počela prije otprilike pola sata - ispričala je Hrvatica koja živi na Islandu za 24sata.

Unatoč smanjenju razine prijetnje vulkanskog sustava, vlasti su upozorile na daljnje erupcije jer se zemlja nastavila izdizati u tom području zbog nakupljanja magme pod zemljom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Čula sam na vijestima kako su rekli da je lava prešla preko cijevi za grijanje i toplu vodu. Rade na tome da spoje stare cijevi ili da nekako spase sustav. Te cijevi inače napajaju gradove na poluotoku - ispričala je.

Ranije je vulkan eruptirao 14. siječnja i sam proces je trajao oko dva dana, a lava je dosegnula čak i evakuirani grad Grindavik. Oko 4.000 stanovnika moralo je napustiti svoje domove, a neke kuće su se i zapalile.

POVEZANI ČLANCI: