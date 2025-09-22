Naši Portali
HE DUBRAVA

VIDEO Pogledajte kako izgleda dno najvećeg umjetnog jezera u Hrvatskoj

Foto: Ivica Beti
Autor
Ivica Beti
22.09.2025.
u 11:31

S površinom od 17,1 četvorenih kilometara to je najveće umjetno jezero u Hrvatskoj i drugo najveće jezero uopće u Hrvatskoj. Najveće je Vransko, površine oko 30 četvornih kilometara.

Kako izgleda dno najvećeg umjetnog jezera u Hrvatskoj može se ovih dana vidjeti u Međimurju, gdje je na jezeru HE Dubrava u tijeku redovno održavanje nasipa koje prati i snižavanje razine vode i do dva metra ispod minimalnog uobičajenog vodostaja. Spuštanje se provodi postupno kako bi se izbjegle nagle promjene i smanjio utjecaj na riblji fond u jezeru. Vidjeli smo građane kako izvlače ribe iz plićaka i odnose je do dublje vode. Vide se ostaci starih hrastovih šuma koje su tu rasle prije nego što ju je prekrila voda. Čamci u lučici Marina ostali su na suhom.

Oko jezera širi se neugodan miris osušenih algi, mulja i uginulih školjaka. Radovi će potrajati do kraja rujna. U HEP-u ističu da se održavanje provodi kako bi se dugoročno osigurala stabilnost i pouzdanost hidroenergetskog sustava. Umjetno jezero na rijeci Dravi u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji najveće je od četiri umjetnih jezera sagrađenih na Dravi, manja su Ptujsko, Ormoško i Varaždinsko jezero. HE Dubrava sagrađena je 1989. godine. S površinom od 17,1 četvornih kilometara to je najveće umjetno jezero u Hrvatskoj i drugo najveće jezero uopće u Hrvatskoj. Najveće je Vransko, površine oko 30 četvornih kilometara.

Ključne riječi
umjetno jezero HE Dubrava

