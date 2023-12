FOTO Oštećen ili uništen? Objavljene prve fotografije napadnutog ruskog broda na Krimu

Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je ovog utorka kako je ruski vojni brod Novočerkask ''oštećen'' u napadu Ukrajinaca u krimskom lučnom gradu Feodosiji. Naime, još nije sigurno je li brod zapravo oštećen, ili je uništen i potopljen kako od jutra tvrdi ukrajinska strana koja je izvela napad.

Prvi koji je objavio napad na brod bio je zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga Nikola Oleščuk, a nakon toga objavljene su i brojne snimke koje potvrđuju razmjere ovog napada. Osim toga, glasnogovornik zračnih snaga Jurij Ignat potvrdio je kako je brod pretrpio oštećenja više od jedne krstareće rakete, dodajući kako je moguće da je došlo do još veće eksplozije nego planirano jer se na brodu nalazilo streljivo.

The Russian ship is no more



There is no repairing this… pic.twitter.com/lwRbQG33ZH