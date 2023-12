VIDEO Velika eksplozija na Krimu, Ukrajinci tvrde: 'Uništili smo važan brod ruske mornarice'

Ukrajina je izvela zračni napad na krimsku luku Feodosiju, rekao je u utorak zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga, nakon što je guverner Krima, kojega su postavile ruske vlasti, rekao da je napad izazvao požar u lučkom dijelu grada. Zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga Mikola Oleščuk objavio je na Telegramu da je u napadu uništen važan brod ruske mornarice, desantni brod Novočerkask, ali za to nije pružio dokaze.

"Ruska flota je sve manja i manja! Hvala pilotima zrakoplovstva i svima koji su sudjelovali u filigranskom poslu!" rekao je Oleščuk. Reuters navodi kako je spomenute navode trenutno nemoguće verificirati. Ranije u utorak Sergej Aksjonov, ruski guverner Krima, rekao je samo da je ukrajinski napad rezultirao požarom u području gradske luke koji je odmah lokaliziran. Naknadno se oglasila i ruska vojska, potvrđujući da je došlo do eksplozije.

