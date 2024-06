FOTO Nesvakidašnji potez u Normandiji: Britanski padobranci sletjeli pa morali predati putovnice

Francuski dužnosnici inzistirali su na provjeri dokumenata 400 britanskih padobranaca odmah nakon što su se oni u srijedu spustili u polja u Normandiji. Naime, skok padobranaca bio je dio obilježavanja 80. obljetnice Dana D.

Kako navodi The Guardian, neki su smatrali da su Francuzi tim potezom pokušali odgovoriti na odluku Velike Britanije da napusti Europsku uniju. Dok su provjere britanskih vojnika na vježbama u inozemstvu rutinske, smatra se iznimnim raditi to na javnoj komemoraciji. "To je nešto što još nismo doživjeli", rekao je Mark Berry, zapovjednik 16. zračno-jurišne brigade.

Američke snage ranije su prošle granične provjere, a za Belgijance provjera nije bila potrebna zbog članstva u Europskoj uniji. Putovnice su se između Velika Britanije i Francuskoj provjeravale prije Brexita, no nakon tog poteza, u dokument se stavljaju pečati pri ulasku na područje Europske unije. Francuski dužnosnici rekli su da je provjera dokumenata na terenu bila iznimna s obzirom na važnost događaja. Provjere su bile kratke, a odvijale su se dok je mnoštvo gledatelja klicalo gledajući skokove.

Savezničke trupe iskrcale su se na obalu sjeverne Francuske 6. lipnja 1944., označivši uvod u oslobađanje Francuske i zapadne Europe od nacističke vlasti. Operacija Neptun, službeni kodni naziv iskrcavanja u Normandiji, označila je prekretnicu u ratu. Dan D također će se pamtiti po desecima tisuća izgubljenih života kada su se saveznički vojnici pošto su se iskrcali na obalu suočili sa žestokim njemačkim otporom.

Više od 150.000 vojnika otisnulo se prije 80 godina na sjever Francuske iz Portsmoutha u Velikoj Britaniji. Savezničke snage na Dan D sastojale su se uglavnom od trupa iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Kanade, Poljske i Francuske.