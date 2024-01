FOTO Nakon Njemačke i u Austriji desetine tisuća ljudi prosvjedovalo protiv ekstremne desnice

TO JE NUKLEARNA OPCIJA

Bruxelles zaprijetio Orbánu: 'On ucjenjuje i neki mu zaista žele oduzeti pravo glasa u EU'

Neslužbeno doznajemo da Mađari predlažu da se svake godine iznova odlučuje o financiranju Ukrajine te da to odlučivanje svake godine zahtijeva jednoglasnu odluku svih država članica, no druge zemlje, predvođene Njemačkom, na to ne pristaju.