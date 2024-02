FOTO Ekološki incident na sjeveru Hrvatske: Prevrnuo se radni stroj i pao u jezero koje smrdi po nafti

Pokrenuta je istraga nakon što je 13. veljače u Legradu na eksploatacijskom polju uslijed odrona šljunčanog dijela obale došlo do prevrtanja parkiranog radnog stroja u jezero Jegeniš, pa su na površini jezera nastali tragovi nečistoće.

- Na mjestu događaja obavljen je očevid, o događaju su izviještene nadležne inspekcijske i druge službe te policijski službenici provode kriminalističko istraživanje – izvijestila je Policijska uprava koprivničko-križevačka. Srećom, nitko nije ozlijeđen, no pitanje je koliki su razmjeri štete za okoliš.

"Mene trenutno zanima ovaj bager, koji je od jučer ujutro u Jegenišu, od poznate firme i Ludbrega. Čisto me zanima jel’ itko upoznat kad će se bager izvaditi van i planira li se očistiti voda u Jegenišu. Smrdi po nafti i ulju cijeli Jegeniš. Zanima me i što će biti s ribama koje su u Jegenišu?", objavljeno je na Facebook stranici Šoderica - Podravsko more – Prijatelji šoderaši, zajedno s nekoliko fotografija.

POVEZANI ČLANCI: