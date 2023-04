Filipović: Ova značka koju nosim nije radi šminke, tu leži moja lojalnost...

Ministar gospodarstva Davor Filipović obratio se medijima nakon sjednice Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Rekao je kako će činiti sve za obvranu hrvatskih interesa i građana.

- Prošli ste me tjedan pitali jesam li bio pod pritiskom? To nije važno jer kada se odlučite baviti politikom stalno ste izloženi nekim pritiscima i ako niste u stanju to nositi onda se politikom ne trebate baviti. Međutim brojne interesne grupacije ne prezaju od načina kako postići svoje ciljeve, međutim svatko tko se bavi politikom treba se znati time nositi. U protekla tri tjedna u medijskom prostoru mogli ste vidjeti brojne spinove, čak i blaženja na osobnoj razini.

Ova ovdje značka koju nosim na odijelu nije radi šminke nego zato jer tu leži moja lojalnost i ne postoji pritisak koji će me zaustaviti u obrani hrvatskih interesa i obrani hrvatskih građana. Ne postoje politički poeni koji su mi važniji od toga da štitim interese Hrvatske od predatora koji misle da je Hrvatska njihov bankomat. Ne pada mi na pamet govoriti nešto medijima, svi mediji imaju pravo pisati što god žele i trebaju pisati što god žele. Ne pada mi napamet uređivati što mediji rade, da se ne bi krivo interpretiralo ovo što govorim no mogli ste vidjeti svakake natpise - rekao je Filipović.

