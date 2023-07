Ministar Filipović u Saboru: Da sam u bilo čemu pogriješio sam bih otišao

Misliti nije znati. Parafrazirali smo, u ime pristojnosti, staru narodnu koja je navodno glavni uzrok afere s HEP-ovim plinskim viškovima. Kako sad to? Pa tumači otprilike tako ministar gospodarstva Davor Filipović koji je danas kazao da je za same spomenute viškove znao, ali je mislio da ne idu oni na prodaju, već će ih HEP koristiti “za vlastitu potrošnju”.

Drugim riječima, da proizvedu struju jer tako su mu rekli upravo iz HEP-a, tumači on, i to u dopisu koji su mu poslali u travnju. Pošta je tad stigla u Ministarstvo gospodarstva, HEP je u njoj pisao da će, po zapunjenju podzemnog skladišta Okoli, višak plina koristiti za vlastite potrebe ili prodaju na domaćem ili stranom tržištu, ukoliko im Filipović ne kaže drukčije. On, sam je objasnio, nije “rekao drukčije” jer bilo mu je “okej” da se viškovi koriste za vlastite potrebe. Ali u vragu je detalju, kao i obično, jer HEP kaže da, prema uredbi koja je bila na snazi, a koja dolazi iz Filipovićeva ministarstva, njima je to bilo zabranjeno, odnosno plin nisu oni ni smjeli koristiti za tu proizvodnju struje. Ali da jesu, pojasnio je Filipović, onda bi se taj postupak regulirao izmjenama uredbe. Možda je i on mogao poslati bilo kakav odgovor na HEP-ov dopis, ali to sad nije predmet rasprave. Vlastitu odgovornost ne osjeća, rekao je ministar, jer naprosto ga HEP nije informirao o prodaji viškova plina, a treba li prstom uprijeti u one koje odgovornima smatra, odlučit će se na šefa HEP-a Franu Barbarića jer, kaže, “za vođenje poslova društva odgovorna je Uprava”.

– Ministar ima pravo na svoje mišljenje. Ja sam dostavio dokaze da je HEP slao dopise u kojima je izvještavao sve nadležne instance o tome što se događa s plinom – tako mu je odgovorio Barbarić, a da ne zaboravimo, svi ovi detalji jasniji su postali sinoć, na sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo, koja je trajala više od sedam sati. U svakom slučaju, sam šef HEP-a Barbarić, koji se s ministrom Filipovićem i uredno pozdravio na početku sastančenja, da se otklone bilo kakva nagađanja antagonizma, pojasnio je kronologiju događanja.

– Količina plina ugovorena s Inom veća je od one koja se ugovorno mora dostaviti kupcima. Od 1. listopada 2022. do srpnja 2023. ta je razlika 1,6 teravatsati, odnosno nama je 13,4 gigavatsati dolazilo od Ine svaki dan. A kod kupaca je sezonalna potrošnja, ovisna o vremenu, te oni troše zimi do 12 gigavatsati dnevno, a ljeti 3 do 5 – kazao je Barbarić pa dodao da su se viškovi prvo pohranjivali, ali početkom lipnja zapunjen je sav volumen skladišta. O samoj zapunjenosti redovito su izvještavali, rekao je šef HEP-a, a i sami su probali naći rješenje za višak plina pa su ga htjeli skladištiti i u Mađarskoj, gdje im je rečeno da nema mjesta jer Europa je i svoje spremnike popunila.

– Višak energije nije rijedak događaj na tržištima u svijetu. Primjer za to je struja, u Njemačkoj, primjerice, zbog viškova dolazi čak do negativnih cijena pa prodavač plati nekome da mu struju preuzme – kazao je Barbarić. A osim predstavnika Ministarstva gospodarstva i HEP-a, pred zastupnike su stigli danas i ljudi iz HROTE-a, HERA-e te Plinacroa, čiji su čelnici detaljno pojasnili koje su točno njihove uloge u prodaji i kupovini plina na energiji uravnoteženja. Da ne kompliciramo, ukratko ćemo; Plinacro je odgovoran za cijevi kojima plin teče, a u kojima stalno pritisak mora biti isti te u kojima se ne smije dogoditi višak ili manjak plina da sustav ne bi kolabirao. HROTE služi kao svojevrsna burza jer Hrvatska ju nema, preko njih idu transakcije, a HERA je regulator. Sam HROTE, kako je objasnio direktor operatora Boris Abramović, velike viškove popraćene niskim cijenama uočio je početkom lipnja i upozorio HERA-u, ali ondje podatke za tekući mjesec dobivaju tek sljedeći pa nisu odmah mogli reagirati. Još jednom, zato, reagira HROTE pa o viškovima govori i Ministarstvu gospodarstva, i to krajem prošlog mjeseca, nakon čega se mijenja i uredba, odnosno HEP se lišava obveze po kojoj mora kupiti sav Inin plin. Abramović je pojasnio i način trgovanja na energiji uravnoteženja pa kazao kako se sve radi anonimno i pod šiframa, odnosno tzv. voditelji bilančnih skupina (VBS-ovi su, u principu, firme koje se bave trgovinom plinom) ne znaju čiji višak plina kupuju. Dao je podatke i o tome tko je kupovao HEP-ov. Ponuđeno ga je u lipnju 275.000 megavatsati, prodan je prosječno po 14,4 eura po megavatsatu, a na aukciji je sudjelovalo 11 VBS-ova.

HROTE jedini reagirao na vrijeme

– Najviše je kupio PPD; 63 posto, EON je kupio šest posto, Međimurje Plin 4,3 posto... – nabrajao je sve do jednog VBS-a Boris Abramović. HROTE je, zaključili su zastupnici na sjednici Odbora, jedini koji je u čitavom procesu svoj posao i obavio, a podsjetimo, danas se održala i sjednica proširenog Predsjedništva HDZ-a. Da se i ondje raspravljalo o plinu, pojasnio je potpredsjednik Vlade i ministar prometa Oleg Butković, koji je kazao da se o smjenama odgovornih nije razgovaralo. Zasad.

– Najvažnija je tema o plinu i svi akteri koji su poslali izvješća i koji su uključeni u proceduru. Mi nismo raspravljali o smjenama ni o političkoj odgovornosti bilo kojeg aktera jer se sve još uvijek analizira i odluka o smjeni će se pričekati – rekao je Butković. Odbacio je i potencijalnu namjeru da se prodajom HEP-ovih viškova bilo kome pogoduje.

– Onoga trenutka kada je ministar gospodarstva meni viškove spomenuo 30. lipnja, ja sam se prvi put s time susreo. On je odmah obavijestio i premijera i mi smo odbacili obvezu da HEP preuzima plin od Ine jer su se popunila skladišta i više nije bilo potrebe za tim plinom – rekao je Butković. A kad smo već kod zapunjenosti skladišta, ministar Filipović rekao je danas i da misli kako se uredba o obvezi kupovanja plina od Ine mogla ukinuti kad se Okoli popunio. Otprilike, ako ćemo precizno, mjesec dana ranije nego se to i napravilo.

Filipović: Da sam u bilo čemu pogriješio sam bih otišao

Ministar Davor Filipović poručio je nakon sedmosatne rasprave na saborskom Odboru za gospodarstvo kako ne bi došao pred zastupnike da je u bilo čemu pogriješio nego bi sam otišao. "Da sam ja u bilo čemu pogriješio ja ovdje ne bih došao pred zastupnike nego bih sam otišao”, kazao je Filipović nakon maratonske sjednice na novinarski upit je li siguran da ostaje ministar.

"Građani su mogli čuti od svih aktera što se događalo, meni je bilo važno doći tu, poslati poruku da je jako važno da se zna svaki detalj i sve istraži oko ove priče i da sam zajedno s predsjednikom i potpredsjednikom Vlade reagirao čim smo dobili informacije”, izjavio je. Poručio je da je sve što radi radi u interesu hrvatskih građana i da će tako nastaviti dalje.

Saborski Odbor za gospodarstvo donio je većinom glasova zaključke kojima se primaju na znanje izvješća koja su podnijeli HERA, HROTE, PLINACRO, HEP u vezi s problematikom kupnje i prodaje plina po Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Zaključcima Odbor također konstatira da je putem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije osiguran kontinuitet i sigurnost opskrbe plinom u Hrvatskoj te su ublaženi rast cijena plina i zaštićeni ugroženi kupci (120 tisuća kućanstava i devet tisuća javnih ustanova).

Osim toga, poziva se ministar nadležan za energetiku da u slučaju bilo kakvih poremećaja opskrbe, zaliha i tržišta promptno izvijesti Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora, a sve sukladno članku 127. Poslovnika Hrvatskog sabora.

