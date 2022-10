Filipini: 80 poginulih i 31 nestali u poplavama i klizištima uzrokovanim tropskom olujom

Broj poginulih u poplavama i klizištima na Filipinima popeo se na 80, objavila je u ponedjeljak državna agencija za katastrofe, dok se 31 osoba vodi kao nestala nakon što je tropska oluja Nalgae protutnjala zemljom tijekom vikenda i poplavila mnoge dijelove arhipelaga.

Polovica smrtnih slučajeva zabilježena je u južnoj autonomnoj regiji Bangsamoro, gdje je deset osoba zabilježeno kao nestalo, objavila je agencija u novom biltenu.

#WATCH: An actual video of a landslide at Sitio Grahe, Barangay Busay in Cebu city early this afternoon. Responders note non-stop rains due to #PaengPh in the area.#Philippines



🎥 Hilbert Borres pic.twitter.com/v1Tld4ZeOf — Top Disaster (@Top_Disaster) October 29, 2022

Tropska oluja, koja ima maksimalne vjetrove od 160 km/h, stigla je do istočne pokrajine Catanduanes rano u subotu. Donijet će velike oborine u glavnom gradu i obližnjim pokrajinama u subotu, dok bude prolazila preko glavnog filipinskog otoka Luzona i kretala se prema Južnom kineskom moru, objavila je državna meteorološka agencija u svom najnovijem biltenu.

Timovi za potragu i spašavanje u petak su počeli s izvlačenjem tijela iz vode i gustog mulja nakon što je Nalgae izazvala poplave i klizišta.

31 Dead in Devastating Philippines Floods



Storm rain and heavy landslides in the southern Philippines have killed 31 people according to disaster relief officials on Friday, after a rapid overnight deluge affected communities near the city of Cotabato. pic.twitter.com/ZxHeRmpDGb — MOCez🇷🇺🇱🇾🇮🇶🇾🇪🇨🇳🇵🇰🇵🇸🇸🇾🇮🇳🇮🇷🇰🇵 (@Mousacisse1) October 28, 2022

Nalgae je drugi najsmrtonosniji ciklon koji je ove godine pogodio Filipine gdje godišnje bude u prosjeku 20 tropskih oluja.