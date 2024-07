Fekalije se izlile iz odvodne cijevi u Ždrelcu. Općina brzo reagirala

Jučer u jutarnjim satima u Ždrelcu na otoku Pašmanu je došlo do puknuća cijevi kanalizacijskog kolektora koja vodi prema ispustu -izvjestili su iz općine Pašman. - Tijekom ispuštanja komunalnih otpadnih voda iz jedne od cisterni u kolektor došlo je do puknuća cijevi prilikom čega je došlo i do curenja sadržaja na obalu.

- Kako smo saznali iz komunalnog društva Otok Pašman, odmah poslije prijave oštećenja, zaustavljeno je daljnje ispuštanje sadržaja cisterni u kolektor, a time i daljnje curenje u okoliš, dok se brzom reakcijom lokalne samouprave već pristupilo sanaciji oštećene cijevi. Puknuta cijev je iskopana te je u tijeku sanacija oštećenja, a nakon završetka radova Općina Pašman planira u suradnji s komunalnim i vatrogasnim društvom područje puknuća očistiti, sve ostatke otpadnih voda odstraniti te temeljito isprati stijene obale.

Načelnik Općine Pašman Krešimir Ćosić na naš upit za mišljenje o nastaloj situaciji u Ždrelcu pojašnjava da je došlo do oštećenja cijevi kolektora, a ne do ispuštanja sadržaja cisterni izravno u more, kako su javljali neki mediji.

– Kanalizacijski kolektor u Ždrelcu koriste tri koncesionara koji djeluju na području cijelog otoka te organizirano obavljaju djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje. Ovakav sustav na otoku godinama odlično funkcionira dok na ovakve nepredviđene slučajeve puknuća cijevi nitko ne može utjecati. Ono što mi kao lokalna samouprava možemo napraviti je odmah po prijavi incidenta brzo reagirati da se oštećenje što prije sanira. Naglašavam da je ispuštanje otpadnih voda u kolektor odmah nakon puknuća cijevi zaustavljeno, a u tijeku su radovi na sanaciji koji bi uskoro trebali biti završeni, pojasnio za lokalni portal načelnik Ćosić.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Hrvatske autoceste planiraju rekonstrukciju odmorišta Plitvice na zagrebačkoj obilaznici