FED povećao kamatu 0,25%, pobunila se tržišta i Trump

Za razliku od Europske središnje banke koja euribor još uvijek drži na povijesno najnižim razinama, Američka središnja banka povećava ključne referentne kamate još od 2015., a jučer je to napravila snažnije od očekivanja, za 0,25 posto, na raspon od 2,25 do 2,50 posto. Tržište kapitala na to je reagiralo očekivano loše pa su svi bitni indeksi skliznuli na dolje, kao i tečaj dolara. Indeksi Dow Jones i S&P pali su oko 1,5 posto, Nasdaq dva posto, a azijski Nikkei 2,5 posto.

FED je referentne kamate povećao već četvrti put ove godine, na što se oglasio i američki predsjednik Donald Trump, koji je i imenovao njegova čelnika Jeromea Powella, optužbom da štete američkom gospodarstvu. Bune se masovno i financijaši.

– FED je bio veliki prijatelj tržišta kapitala, a sad je pomalo neprijatelj. Mogao bi postati najgori neprijatelj prije nego što sve ovo završi – komentirao je za Bloomberg glavni strateg i stariji fond menadžer Nuveena Bob Doll.

FED je odluku donio nakon dvodnevne sjednice i najavio usporavanje dinamike povećanja kamata u 2019., proporcionalno usporavanju američkog gospodarstva. Powell je jučer održao i konferenciju za novinare na kojoj se pozvao na neovisnost u donošenju odluka od političkog pritiska. Najavio je i smanjenje procjene rasta američkog gospodarstva u 2019. s prethodno najavljenih 2,5 posto na 2,3 posto.

Kad sumiraju podatke za 2018. očekuju da će završna procjena za tekuću godinu biti tri posto, što je, smatra, dovoljno snažan rast koji opravdava odluku o rastu kamata za 0,25 posto. Financijaši upozoravaju da im to povećava troškove zaduživanja što dodatno smanjuje šanse za rast, posebno u građevinskom sektoru jer se teže prodaju nekretnine.