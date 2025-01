Fabris Peruško na komentar da bi mogao biti premijer: 'Hvala lijepa, ne bih'

Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe, kazao je u petak iz Osijeka kako problem vezan uz porast cijena hrane nije tako simplificiran kako se u javnosti predstavlja. Napomenuo je to, kaže, i na sastanku s Vladom RH dan ranije, vezanom za zamrzavanje cijena proizvoda. - Hrvatska je bitno smanjila inflaciju u posljednje dvije godine, kao i cijela Europska unija. Što se tiče same inflacije, mislim da nemamo ogroman problem. Glavni motor inflacije su usluge zbog toga što su cijena rada i nedostatak radne snage utjecali na to da su se materijalna prava radnika bitno povećala. Po statistici, više od dvije trećine inflacije su usluge. Ono što je isplivalo u javnost kao glavna debata su cijene hrane. Ako pogledamo podatke statističkog zavoda, glavne kategorije hrane koje su najviše rasle u proteklih godinu dana primarno su vezane uz burzovnu robu. Najviše su rasle sve kategorije vezane uz kakao, a potom kava, maslinovo ulje, maslac, i one su i na nivou Europske unije uglavnom imale visoke cijene – započeo je Peruško. Dotaknuo se i razlike u cijenama za iste proizvode u različitim zemljama Europske unije.

- Ono što javnost uvijek najviše zanima su cijene onih proizvoda koje su veće kod nas, a ne u Europskoj uniji, jer, naravno, nitko ne govori o proizvodima koji su ovdje jeftiniji, a skuplji u EU. Razlozi za to su različiti. Prije svega, uzrokovani su nekim regulatornim rupama koje u biti mi kao retaileri kada kupujemo tu robu, mi ju moramo kupiti po većim cijenama nego što se ona može kupiti u Europskoj uniji. Ali ja bih rekao da se te stvari rješavaju. Nama je u interesu, i kao Fortenovi i kao Konzumu kao najvećom retaileru, da inflacija bude niska jer je to prostor u kojem se može ostvariti dobar ekonomski rast i stabilno okruženje – poručio je.

- Osim novog paketa Vladinih mjera, mi smo kroz našu maloprodajnu mrežu ponudili još dodatnih 250 proizvoda, u dogovoru s 50-ak hrvatskih proizvođača, a jamčimo da se one neće mijenjati do 1. lipnja. Predložili smo Vladi RH neke izmjene plana koji je prezentiran u četvrtak. Naime, prijašnja mjera Vlade, koja se odnosila na 30 proizvoda, na neki je način onemogućila konkurenciju, a određeni su proizvodi nestali s polica. Predložili smo, stoga, da se za novi paket mjera kaže da za sve kategorije postoji samo jedan proizvod za kojeg mi garantiramo da će postojati proizvod koji je niži od te cijene. Mi smo taj paket, kao Konzum, proširili na na dodatnih 250 proizvoda, što je naš naš doprinos tome da bi sljedeća mjerenja inflacija bila čim niža – dodao je.

Kazao je i kako je javnost uvijek fokusirana na negativne strane, ali da treba istaknuti kako je naša ekonomija proteklih nekoliko godina postigla izuzetno pozitivne pomake. - Hrvatska je danas došla gotovo na 80 posto bruto nacionalnog dohotka po stanovniku Europske unije. Bili smo predzadnji prije nekoliko godina, a danas to više nismo. Isto tako, kao država imamo stabilan javni dug koji pada i spustio se ispod 60 posto cjelokupnog BDP-a države, i to su sve makroekonomski indikatori koji pozitivno utječu na nas, na kreditne rejtinge. U narednom periodu će i ovaj problem, koji je sada u fokusu, iščeznuti jer će se i on riješiti – kazao je Peruško. Na opasku novinara "Mogli biste biti i premijer", Fabris Peruško se nasmijao i rekao: "Hvala lijepa, ne bih. Ne, hvala".