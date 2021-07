Ever Given stigao u Rotterdam više od četiri mjeseca nakon što je zapeo u Sueskom kanalu

Kontejnerski brod Ever Given stigao je u četvrtak u Rotterdam, više od četiri mjeseca nakon što je zapeo u Sueskom kanalu.

- Bilo mi je veliko olakšanje i poseban trenutak vidjeti ga. Konačno možemo obaviti istovar i nadamo se da ćemo ga vratiti u normalnu rutinu, kazao je Hans Nagtegaal, direktor u luci u Rotterdamu.

Ever Given će ostati u Rotterdamu do ponedjeljka kada će otploviti prema Velikoj Britaniji. Potom ide na suho pristanište u Dunkirku u Francuskoj radi daljnje inspekcije, piše Rfi.fr.

Nakon što je krajem ožujka šest dana blokirao Sueski kanal, Ever Given je mogao isploviti prije tri tjedna. Tada su Egipat i vlasnici broda potpisali sporazum o odšteti. Naime, nakon danonoćne operacije uklanjanja, Egipat je zaplijenio brod i zatražio odštetu od vlasnika zbog izgubljenih prihoda od kanala, troškova spašavanja i oštećenja kanala.

Egipat, koji godišnje zaradi više od pet milijardi dolara od kanala, gubio je između 12 i 15 milijuna dolara prihoda svaki dan kada je bio zatvoren.

