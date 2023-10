Evakuiran Louvre u Parizu: 'Primili smo prijeteću poruku da je ugrožena sigurnost posjetitelja'

Jedan od najpoznatijih svjetskih muzeja, Louvre u Parizu, ove je subote evakuiran iz sigurnosnih razloga, objavio je Le Monde. Navodno je netko poslao prijeteće pismo. ''Louvre je primio prijeteću pismenu poruku u kojoj piše kako postoji rizik za muzej i njihove posjetitelje'', objasnila je glasnogovornica za AFP. ''Odlučili smo evakuirati sve do kraja dana dok ne napravimo temeljitu provjeru'', dodala je. Muzej je potvrdio kako je u tijeku evakuacija. ''Osobama koje su rezervirale posjet tijekom dana bit će vraćen novac, zahvaljujemo na razumijevanju'', kratko su napisali na X-u, bivšem Twitteru.

Inače, u Francuskoj je ovoga petka došlo do napada u školi u kojoj je ubijen jedan učitelj. Napadač je ubrzo bio uhićen, a navodno se radi o 20-godišnjaku iz Rusije. Nijedan učenik nije bio ozlijeđen u ovom napadu, no ozljede je dobio još jedan učitelj. Ovih dana Francuska je stala iza Izraela koji izvodi napade na Pojas Gaze, nakon što je prošloga vikenda Hamas, militantna skupina, izveo napade u Izraelu.

Gradonačelnica Pariza inače je najavila kako će Eiffelov toranj biti osvijetljen u ponedjeljak navečer u bojama izraelske zastave, izražavajući svoju "potpunu podršku narodu Izraela" nakon napada koji je u subotu izveo Hamas. Gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo napisala je na X-u da daje "punu potporu narodu Izraela koji oplakuje svoje mrtve i koji se i danas suočava s terorističkim napadom Hamasa".

Dodala je da će Eiffelov toranj u ponedjeljak navečer biti osvijetljen u "znak solidarnosti" s Izraelom. Izraelska vojska i u ponedjeljak se bori s infiltriranim palestinskim borcima na jugu zemlje oko Pojasa Gaze, treći dan nakon početka iznenadne ofenzive Hamasa.

