Europa treba reći “ne” projektu Sjeverni tok 2

Nedavni događaji u blizini tjesnaca Kerč zabrinjavajući su podsjetnik da Rusija ne mari za europsku stabilnost i sigurnost. Rusko navodno pripojenje Krima, uključenost u pokušaj puča u Crnoj Gori, utjecaji na izborne kampanje na Zapadu, i pokušaj atentata vojnim nervnim otrovom na teritoriju NATO saveznika, uklapaju se u uznemirujući obrazac zlonamjernih aktivnosti diljem Europe. Rusija ima povijest korištenja energetskih sredstava kao moćnog oruđa političke prisile protiv naših europskih saveznika i partnera. To je jedan od glavnih razloga što SAD podržava diverzifikaciju energije u Europi i što se protive projektu Sjevernog toka 2, predloženom novom plinovodu iz Rusije kroz Baltičko more do Njemačke.

Cijenim napore Vlade RH

Zbog povećanja europske ovisnosti o ruskom plinu, Sjeverni tok 2 predstavlja prijetnju europskoj sigurnosti, a riječ je o zabrinutosti koju su SAD i drugi opetovano prenosili liderima diljem kontinenta. Od najave projekta 2015. godine, SAD, zajedno s europskim partnerima i saveznicima, izražava važnost zaustavljanja Sjevernog toka 2. Istočni bok NATO saveznika protivi se projektu, a visoki dužnosnici Kanade, Danske, Francuske, Gruzije, Italije, Moldavije, Švedske, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva, baš kao i Europska komisija i Europski parlament, izrazili su zabrinutost. Nadamo se da će u svjetlu ruskog napada na ukrajinske brodove, europski lideri prepoznati da ih Sjeverni tok 2 čini manje sigurnima.

Video - Konferencija za medije nakon sastanka na temu izgradnje LNG terminala na otoku Krku

Kao veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj, uključen sam u razgovore s hrvatskom Vladom o pitanjima energetske diverzifikacije i SAD cijeni hrvatsko vodstvo po ovom važnom pitanju. Kao regija koja je izložena mogućem prekidu opskrbe, JI Europa mora diverzificirati svoje mogućnosti za kupnju plina. S ostvarenjem LNG terminala na otoku Krku, Hrvatska će biti sposobna i imat će priliku značajno pridonijeti regionalnoj diverzifikaciji i sigurnosti u opskrbi plinom. Jednom kad ključni energetski infrastrukturni projekt poput ovog na Krku bude završen, pružit će brojne mogućnosti i uvesti pravo tržišno natjecanje. Hrvatskoj je pametno planirati unaprijed zbog izbjegavanja budućih energetskih ovisnosti i smanjivanja izloženosti prekidima u opskrbi.

LNG projekt na Krku će predstavljati veliku pobjedu za Hrvatsku, regiju i Europu. Hrvatska je članica EU i u skladu s time, EU pruža značajnu financijsku potporu ovom projektu. SAD će nastaviti pružati podršku projektu putem angažmana na visokoj razini, uz savjete i pomoć. Svjedočili smo ruskim prekidima opskrbe energentima u Europi, uključujući i prekidu u opskrbi plinom 2009. godine, koji je utjecao na BiH, Bugarsku, Srbiju i Ukrajinu. Ovaj prekid u opskrbi plaćen je životima i nanio je štetu europskim gospodarstvima. Pogrešno je vjerovati riječima predsjednika Putina da Rusija neće koristiti opskrbu plinom kao političko sredstvo jer je Europa mnogo puta svjedočila ruskom nepoštivanju svojih obaveza. Rusija se oslanja na prihode od energije, poput onih koje će dobiti od Sjevernog toka 2, za financiranje svojih vojnih aktivnosti uključujući prošlomjesečne nelegalne i neopravdane napade na ukrajinske brodove.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Poziv liderima na zajedništvo

Sada kad NATO saveznici povećavaju obrambene troškove kako bi odvratile i obranile se od Rusije i drugih prijetnji, nema smisla pružati podršku projektu vrijednom 9,5 milijardi dolara koji bi mogao potkopati europsku sigurnost. Posljednjih nekoliko dana, lideri diljem Europe nastavili su izražavati zabrinutost zbog projekta Sjeverni tok 2. Europski parlament prošli je tjedan usvojio rezoluciju koja poziva na otkazivanje projekta Sjeverni tok 2, pa pozivamo sve lidere diljem kontinenta da poduzmu odlučne korake kako bi osigurali zaustavljanje tog projekta.