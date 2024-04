Bruxelles uputio upozorenje BIH: Napali Schmidta zbog nametanja izmjena izbornog zakona

Europska unija nije sretna zbog toga što je visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona, ali smatra da tu odluku sada valja poštovati i provoditi, izjavio je šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler i pozvao vlasti Republike Srpske da ne posežu za protuustavnim mjerama. Visoki predstavnik Schmidt iskoristio je 26. ožujka svoje ovlasti i nametnuo izmjene izbornog zakona kojima se uglavnom jamči bolji nadzor nad izbornim procesom i utvrđivanjem rezultata glasanja.

Učinio je to nakon što je u prosincu prošle godine pozvao domaće političare da sami usuglase i donesu takva rješenja koje radi napretka na planu europskih integracija traži i EU no unutarnjeg dogovora o tome nije bilo. Schmidtov potez pozdravili su iz bošnjačkih i građanskih stranaka no osudili su ga HDZ BiH i vladajuće političke stranke iz RS-a, smatrajući ga nepotrebnim.

Čelnik tog entiteta Milorad Dodik najavio je kako će ondje do 20. travnja donijeti svoj izborni zakon i po njemu provoditi izbore, odnosno da će praktično razvlastiti Središnje izborno povjerenstvo BiH. U intervjuu kojega je u ponedjeljak objavio sarajevski "Dnevni avaz", Sattler je potvrdio da korištenje izvršnih ovlasti visokog predstavnika smatra mjerom koju bi se trebalo koristiti tek kod "nepopravljivih zakonskih radnji", a vjeruju da nije bio slučaj kod pregovora o izmjenama izbornog zakona.

"Bilo je još vremena da domaće vlasti usuglase izmjene i dopune izbornog zakona", kazao je Sattler u oprezno izrečenoj kritici Schmidtov račun, ustvrdivši kako je vladajućoj koaliciji trebalo dati još jednu priliku da potvrdi sposobnost za postizanje kompromisa kakvu su ranije pokazali kroz usuglašavanje drugih spornih zakona. Suprotno Europskoj uniji, Schmidtovu intervenciju u izborni zakon jasno su podržali SAD, Velika Britanija i Njemačka dok je Dodik za svoje kritike dobio potporu Rusije i mađarskog premijera Viktora Orbana .

No Sattler je sada istaknuo kako više nema povratka unatrag te da Schmidtove odluke, što god tko o njima mislio, valja poštovati. "Očekujemo od svih aktera da se ponašaju odgovorno i pokažu suzdržanost u predstojećem razdoblju. Neprihvatljive su prijetnje rukovodstva Republike Srpske ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, uključujući izbore u ovom entitetu u vlastitoj režiji, protivno izbornom zakonu BiH", kazao je Sattler upozoravajući kako bi destruktivno ponašanje kojim prijeti Dodik onemogućilo početak pregovora o pristupanju BiH EU za što je Europsko vijeće dalo odobrenje u ožujku.

Od BiH se od tada očekuje da stvori tehničke preduvjete za početak pregovora i imenuje glavnog pregovarača, a Sattler je podsjetio kako će pregovori zahtijevati od države dogovor o zajedničkim stajalištima i jedinstveni nastup prema EU što uz obnovljene unutarnje političke napetosti i sukobe neće biti moguće.

