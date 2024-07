Eruptirala Etna: Otkazani letovi za Cataniju, putnici opet u velikom problemu

Letovi za grad Cataniju na istoku talijanskog otoka Sicilije obustavljeni su u utorak nakon erupcije iz obližnjeg vulkana Etne, priopćio je operater zračne luke, što je donijelo nove nevolje putnicima tijekom vrhunca ljetne turističke sezone.

Etna, jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, bilježi intenzivnu aktivnost posljednjih dana, izbacujući vrući pepeo i lavu.

Zračna luka Catania već je ranije ovog mjeseca bila zatvorena zbog pepela u zraku iznad tog područja. Luka djeluje kao središte istočnog dijela Sicilije, a privlači više turista nego glavni otočni grad Palermo.

U priopćenju se navodi da su vlasti donijele odluku "o obustavi svih dolaznih i odlaznih letova".

"Obustava će rezultirati otkazivanjem i/ili preusmjeravanjem u druge zračne luke", priopćili su i dodali da će se normalan rad aerodroma nastaviti kad prestane izacivanje pepela.

Wowww!! Mt Etna this morning. Just listen to her roar!!



🔊 sound up



📹 Volcanological Guides Etna Nordpic.twitter.com/cH62Y4HnNA