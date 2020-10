Epilog mučnog procesa u Njemačkoj: Hrvat osuđen na doživotni zatvor, izbo je suprugu pred kćerkom

Na doživotnu kaznu zatvora u petak je na sudu u Hanauu osuđen hrvatski državljanin Rudolf H. (43) koji je u veljači ove godine u stanu u Bad Soden-Salmünsteru (Main-Kinzig-Kreis, Hessen) nožem ubio svoju 38-godišnju suprugu Brigitte H. i to pred očima njihove 13-godišnje kćeri, javlja Fenix-magazin.

Presudu je u petak donijela sutkinja Zemaljskog suda u Hanauu Susanne Wetzel. Prema riječima tužitelja, 43-godišnjak je supruzi nekoliko puta prijetio ubojstvom zbog njezine namjere da podnese zahtjev za rastavu braka. Na dan ubojstva, 18. veljače, zadao joj je tri uboda nožem s oštricom duljine 20 centimetara.

Njihova 13-godišnja kćer je vidjela ubojstvo majke i na sudu svjedočila protiv oca. Nakon presude, branitelj 43-godišnjeg Hrvata nije isključio žalbu na presudu.

Prema navodima tužiteljstva, žena je htjela ostaviti 43-godišnjaka te podnijeti zahtjev za rastavu braka. No, on se s time nije mirio. S 15-godišnjim sinom optuženi se vratio 18. veljače ove godine oko 2 sata ujutro u njihov zajednički stan u Bad Soden-Salmünsteru. Odmah je došlo do svađe bračnog para. Muškarac je optužio suprugu da je već zvala odvjetnika kako bi podnijela zahtjev za rastavu braka. Rekao joj je kako to neće dopustiti ni pod kojim okolnostima.

Spor među supružnicima je eskalirao do te mjere da je muškarac zgrabio kuhinjski nož i zadao jedan ubod u gornji, prednji, dio tijela svoje supruge. Unatoč teškoj ozljedi i obilnom krvarenju žena je uspjela pobjeći u dnevnu sobu, gdje im je bila 13-godišnja kćer. Suprug je dotrčao za njom i nanio joj još dva uboda nožem u trbuh.

Glavni državni tužitelj Dominik Mies je rekao da je već prvi ubod bio smrtonosan.

Video sa suđenja i komentare odvjetnika možete vidjeti OVDJE