Epidemiološka situacija i dalje stabilna: Pristižu najnoviji podaci iz lokalnih stožera

U Hrvatskoj je od koronavirusa oboljelo ukupno 2.247 osoba, a testirano ih 68.267. Na bolničkom liječenju je 12 osoba. Od toga su na respiratoru 3 pacijenta. Ukupan broj ozdravljenih je 2113. Ukupan broj preminulih je 103.

12:28 - Na području Vukovarsko-srijemske županije u posljednja 24 sata nema novooboljelih osoba od COVID-19, te je epidemiološka situacija i dalje stabilna.

Ukupan broj oboljelih osoba od početka epidemije je 41, od čega 41 izliječeno.

U protekla 24 sata testirane su 3 osobe, što je ukupno testiranih do sada na području županije 2245.

12:25 - Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do subote, 6.06.2020. do 11:00 sati evidentirano je 130 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, radi se o istom broju što znači da na području Zagrebačke županije u posljednjih 13 dana nema novooboljelih. Do sada su ukupno izliječene 124 osobe, a četiri su preminule.

12:20 - Prema izvješću NZJZ-a SDŽ od ukupno 55 obrađenih testova sa područja Splitsko-dalmatinske županije danas nema novooboljelih osoba. Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je oporavljeno 506 osoba, a još su 4 osobe hospitalizirane. Nema zdravstvenih djelatnika u samoizolaciji. Dvije osobe iz Splitsko-dalmatinske županije nalaze se na respiratoru. U karanteni hotela Zagreb nema nijedna osoba.

Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je zabilježeno 559 slučajeva zaraze koronavirusom.