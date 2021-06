Epidemiologinja: Delta soj prisutan u tri županije

Glavni zadarski epidemiolog Alan Medić rekao kako se broj novozaraženih u Zadarskoj županiji smanjuje. Protekli su tjedan cijepili velik broj ljudi i sad promiču dolazak na cijepljenje bez ikakve najave, dodao je. Medić je također rekao da je delta soj najvjerojatnije prisutan u njihovoj županiji. Naveo je kako očekuju da će se ovaj tjedan u Zadarskoj županiji cijepiti 5000 ljudi.

- Otiđite na cijepljenje, nemam nam drugog načina da zaustavimo ovu priču - poručio je Medić u emisije Hrvatskog radija U mreži Prvog .

Epidemiologinja Iva Pem Novosel iz HZJZ-a rekla je kako u Hrvatskoj još nema velikog broja slučajeva delta soja. Prošli tjedan je uspješno sekvencionirano 217 uzoraka. 165, odnosno 80 posto, bio je alfa soj. Delta soj sekvenciran je na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Međimurske i Varaždinske županije te jedan uzorak iz Grada Zagreba.

- Iz te serije od prošlog tjedna šest uzoraka iz Međumurske županije, 19 iz Šibensko-kninske i taj jedan iz Zagreba je bio pozitivan odnosno delta soj - rekla je Pem Novosel.

Pem Novosel rekla je kako cijepljenje bez poziva, odnosno bez najave, organiziraju već od danas, od 9 do 15 sati, kao i sutra i u srijedu dvokratno prije i poslijepodne. Grad Zagreb organizira cijepljenje od sutra do kraja tjedna. Zbog vrućine predviđeno je da od 9 do 11 dođu stariji građani, koji imaju prednost ako bude veći broj ljudi.

- Bit će voda, ali pozivamo sve građane da ponesu svatko svoju bočicu vode - rekla je Pem Novosel. - Preporučujemo da ponesu suncobran, odnosno kišobran koji može poslužiti kao suncobran i da se, naravno, oboružaju strpljenjem, ali očekujemo da će ići glatko - dodala je.

