EP kritično o summitu: Europa nije bankomat za nacionalne proračune

Zastupnici u Europskom parlamentu pozdravljaju dogovor koji su šefovi država i vlada postigli na summitu EU o fondu za oporavak od koronakrize, ali poručuju da neće pristati na sedmogodišnji proračun EU 2021.-2027. u ovom obliku u kojem je doživio rezove na summitu tijekom produljenog vikenda.

Sukus je to jučerašnje rasprave u EP-u u Bruxellesu i rezolucije koja se planirala izglasati na kraju te rasprave. Charles Michel i Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća i predsjednica Europske komisije, pozvali su europarlamentarce da zanemare nezadovoljstvo rezovima Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) i nekih europskih programa u fondu za oporavak te da podrže čitav paket zbog povijesno važnog iskoraka koji on donosi za EU.

– Obnovili smo europsku ujedinjenost. To je signal da smo zajedno, da je Europa još ovdje, da smo snažni, još na nogama. Taj signal šaljemo svijetu – rekao je Michel predstavljajući rezultate sastanka Europskog vijeća, na kojemu je postignut dogovor o paketu vrijednom 1824 milijarde eura. Od toga je 750 milijardi eura vrijedan novi fond za oporavak, nazvan “EU iduće generacije”, a ostatak je sedmogodišnji proračun ili VFO.

– Ovaj VFO uopće ne izgleda kako smo mi to htjeli i znam da Europski parlament to isto smatra – rekla je Ursula von der Leyen, zaradivši pljesak zastupnika. I Komisija, a Europski parlament još više, želi ambiciozniji sedmogodišnji proračun, s podebljanim stavkama za moderne europske programe koji su najviše stradali u oštrimnoćnim rezovima na summitu lidera 27 država članica.

– Obećali smo građanima čvrstu europsku graničnu i obalnu stražu. Sad nema dovoljno novca za to u VFO-u. Napravljeni su i ozbiljni rezovi u proračunu za javno zdravlje. U vrijeme korone, nevjerojatno! Obećali smo i veća ulaganja u inovacije. Rezovi sada znače da gubimo korak s Kinom u inovacijama. Afrika, susjedstvo, rezovi, rezovi, samo rezovi. O tome ćemo još morati razgovarati – rekao je Manfred Weber uime kluba europskih pučana u EP-u.

I on je naglasio da pozdravlja ukupan dogovor, koji sadrži hrabar iskorak EU u zajedničko zaduživanje i dijeljenje bespovratnih sredstava najpogođenijima u koronakrizi, no na VFO ima puno primjedbi. A ne sviđa mu se ni to što nije jasno određena europska dimenzija projekata na koje će nacionalne vlade trošiti novac iz fonda za oporavak.

– Europa nije bankomat za nacionalne proračune! Događa se renacionalizacija europskog novca. Oko 90 posto iz fonda za oporavak isplaćivat će se u nacionalne proračune. Kako će se to potrošiti? Požalit ćemo ne budemo li taj novac koristili za jasne europske projekte, nego za podržavanje nekih nacionalnih miljenika – dodao je Weber, inače nesuđeni kandidat pučana za predsjednika Europske komisije.

Većina zastupnika u EP-u, iz svih klubova, također inzistira na tome da se uvede princip u kojem nema trošenja novca iz fondova EU bez poštivanja europskih vrijednosti, poput vladavine prava. Na summitu lidera EU i što se toga tiče napravljen je kompromis, kojim u EP-u nisu zadovoljni.