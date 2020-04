EMSC opet u problemima zbog Hrvata: 'Naš informatičar će ostati bez kose'

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC), najpoznatiji europski online centar za prijavu potresa, obratio se putem Twittera korisnicima u Albaniji i Hrvatskoj zbog navodno uvredljivih komentara koji su se pojavili na njihovoj stranici nakon dva sinoćnja potresa, a posebno se obratio i Zagrepčanima još jednom apelirajući da smanje broj prijava.

- Za posljednji udar nakon potresa imali smo 1500 prijava u četiri minute. Ne znam kada će to prestati, ali naš informatičar Fred će ostati bez kose pokušavajući održati naš sustav - našalili su se danas iz EMSC-a.

.@LastQuake You, in #Zagreb are breaking all your stats, for the latest aftershock of #zagrebearthquake we collected 1 000 felt reports in 3 min and 1 500 in 4 min... Do not know when it'll stop but Fred our IT is going to loose all his hairs trying to maintain our system! pic.twitter.com/cZ4bsEJngs