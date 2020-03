Zagrepčani šokirali EMSC dojavama o potresu: 'Ovo se dogodilo prvi put u povijesti'

Da je mežu građanima šireg zagrebačkog područja zavladao popriličan strah od novih potresa, svjedoči i objava Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Na svom Twitteru izvijestili su o neobičnoj pojavi koji su zabilježili po prvi put u povijesti svog rada.

Naime, čak 600 građana dojavilo je o slabijem podrhtavanju koje se dogodilo danas poslijepodne.

- 600 dojava o potresu magnitude 1.5 po Richteru. Prvi put ikad! - tvitali su iznenađeno iz EMSC-a.

600 reports for a M1.5! First time ever! pic.twitter.com/9DrdIcgpI4