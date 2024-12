Eksplozija u Haagu: Urušio se dio stambene zgrade, ljude traže pod ruševinama

Trokatna stambena zgrada djelomično se srušila u Den Haagu u subotu nakon požara i eksplozije, rekli su vatrogasci koji traže ljude pod ruševinama. "Hitne službe traže ljude te se bore s vatrom", objavila je gradska vatrogasna služba. Spasioci ne znaju koliko je ljudi još pod ruševinama, niti što je moglo uzrokovati eksploziju u ovoj zgradi, koja se nalazi nedaleko od centra grada.

Kako prenosi lokalni medij Regio15, nekoliko ljudi je spašeno. Četiri osobe ozlijeđene u eksploziji prebačene su u bolnice, rekli su vatrogasci. Gradonačelnik Jan van Zanen posjetio je mjesto nesreće kako bi koordinirao napore spašavanja, navodi Regio15.

De schade op het #Tarwekamp in #DenHaag na de ontploffing is groot, er is 'code 20' afgegeven. Meerdere traumateams zijn ter plaatse. Lees meer op de website: https://t.co/wizQXOQOWb pic.twitter.com/PSySX6sg50