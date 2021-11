Eksplozija ispred bolnice u Liverpoolu: Taksist zaključao bombaša u automobilu?

Eksplozija ispred bolnice u Liverpoolu u nedjelju dovela je do povećanja razine terorističke prijetnje u Ujedinjenom Kraljevstvu na tešku, što označava da je napad "vrlo vjerojatan". Nakon što je taksi eksplodirao, putnik je poginuo, a vozaču je bila potrebna liječnička pomoć. Temeljem Zakona o terorizmu, četvorica muškaraca uhićena su.

Putnik, koji je na mjestu događaja proglašen mrtvim, još uvijek nije službeno identificiran. Vozio se s taksijem desetak minuta do bolnice gdje se dogodila eksplozija. Russ Jackson, šef protuterorističke policije, naveo je kako se čini da je putnik napravio improviziranu napravu koja je izazvala eksploziju, prenosi BBC.

Vozač taksija otpušten je iz bolnice nakon što je zbrinut zbog ozljeda. Joanne Anderson, gradonačelnica Liverpoola, rekla je da je vozač spriječio "užasnu katastrofu" herojskim postupcima. Rekla je da je izašao iz automobila i zaključao vrata prije eksplozije.

Footage of yesterday’s attack in #Liverpool. The driver, Dave Perry, realised his taxi passenger had a bomb and refused to unlock the car at a Women’s Hospital. The device detonated and luckily Dave survived. It’s likely the device didn’t fully detonate as was planned. pic.twitter.com/4qV5wemuZ9