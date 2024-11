Dvorac u Nuštru čeka obnovu od 2013., sad je i opasan

Tijekom proteklih godina niz srednjovjekovnih dvoraca na području Hrvatske je obnovljen i priveden svrsi, ali ne i dvorac obitelji Khuen Héderváry Belási, koji je izgrađen još u 18. stoljeću. Ovo nekada impozantno zdanje već godinama stoji neobnovljeno i ne samo da je neobnovljeno nego i dodatno propada te tako ugrožava mještane. O kakvom objektu se radi, govori i to da je građen u etapama kao i da je imao više od sto sluga.

Općina nema novca

Načelnik Općine Nuštar Hrvoje Drinovac kaže da je izrada projektne dokumentacije za obnovu dvorca počela još 2013. godine, da bi 2020. godine potpisali Razvojni sporazum vrijedan 14 milijuna eura poslije čega su se nadali kako će obnova konačno početi. – Tada smo to shvatili tako da su nam sredstva odobrena i da radovi napokon počinju. Nažalost, od tada se ništa nije dogodilo i mi taj iznos do danas nismo počeli konzumirati niti znamo kada ćemo početi. I dalje sve stoji i ništa se ne radi. O kolikom projektu se radi, govori i to da je samo za izradu projektne dokumentacije, kroz razne natječaje, utrošeno gotovo milijun eura, a sada postoji mogućnost da ona zastari i da se sve mora raditi od početka. Ako dođe do zastare, tko će opet dati toliki novac da se samo projektna dokumentacija napravi – kaže Drinovac.

Dodaje kako su njemu kao načelniku ruke vezane jer općina nema sredstava ni za puno manje radove, kamoli obnovu, a nema ni sredstava da konačno počne obnova. Smatra da je jedini način da se nuštarski dvorac obnovi da se raspiše zatvoreni natječaj, kao što je to bilo s nekim drugim objektima u Hrvatskoj, te da Općina Nuštar ne može izdržati sufinanciranje od 10 do 20 posto. Rezultat nečinjena je da je krovište dvorca otvoreno te da postoji opasnost da se neki dio uruši. Dodatni problem je što se u blizini nalazi škola, tako da i djeca tu svakodnevno prolaze, te se pita tko će biti kriv ako se netko ozlijedi.

Prema dokumentaciji, plan je da zgrada Velikog dvorca nakon obnove bude i mjesto u kojem će svoje prostorije imati Općina. Bio bi tu i muzej, knjižnica, kapelica, kao i kongresna dvorana. U objektu Plodina, koje su grofovi nekada koristili za osobne potrebe, bio bi hotel s wellness centrom i mini restoranom. Zgrada Paromlina bila bi sjedište niza udruga s područja općine, a tu bi bile i dvije dvorane za KUD-ove.

Zatvorena vrata

– Od nadležnih u državi ne vidim signale da će nešto po pitanju obnove dvorca biti napravljeno, ali ako i ne bude, Općina će tijekom sljedeće godine sigurno početi s rušenjem te ćemo cijeli dvorac ograditi – istaknuo je Drinovac. Iako to nije želio isticati, napomenuo je i kako je možda jedan od razloga tolikog čekanja činjenica što je on nezavisni načelnik te su mu samim time mnoga vrata zatvorena. Ukazao je i da na svečanu sjednicu u povodu Dana općine u 12 godina, koliko je on načelnik, nikada nitko iz Vukovarsko-srijemske županije nije došao niti su ikada pitali treba li kakvu pomoć.

FOTOGALERIJA: Počela cjelovita obnova zgrade XVIII. gimnazije i OŠ Ivana Gorana Kovačića