Dubrovnik na američkim stranicama za putovanja zabilježio skok u pretraživanju za 205 posto

Pretraživanje Dubrovnika na online tražilicama diljem SAD-a kontinuirano raste, objavio je američki časopis Forbes.

Kako se navodi, na stranici za pretraživanje putovanja KAYAK Dubrovnik je zabilježio skok u pretraživanju od čak 205 posto, nakon čega dolaze Zurich s rastom od 167 posto, pa Prag sa 144 posto te Reykjavik sa skokom od 143 posto.

U članku se navodi kako je rast pretraživanja direktno povezan s popuštanjem putničkih restrikcija u Hrvatskoj i na Islandu, a spominje se i kako su Hrvatska i Grčka trenutno najtraženije destinacije i na stranici za iznajmljivanje brodova Click & Boat, priopćila je Hrvatska turistička zajednica.

Da internetsko pretraživanje Hrvatske raste za 31 posto, a Islanda za 22 posto, navodi i poznata američka televizijska mreža CNBC. Iako se očekuje da će Amerikanci u 2021. najviše putovati po vlastitoj zemlji, pretraživanja avioprijevoznika porasla su za 47 posto nakon optimistične izjave predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je nagovijestila kako bi cijepljeni Amerikanci mogli ovog ljeta putovati u Europu. O uvjetima dolaska i boravka u Hrvatskoj, kao i mjerama koje su trenutno na snazi piše i renomirani američki list The New York Times.



I američki The Wall Street Journal donosi preporuke za europska putovanja, a na popisu se, uz Grčku, nalazi i Hrvatska, odnosno Dubrovnik, koji su spomenuti kao savršene destinacije za ovogodišnje ljetovanje Amerikanaca.

- Spomenimo kako je tijekom čitavog svibnja primjetan rast medijske pokrivenosti Hrvatske na tržištu SAD-a, a procijenjena medijska vrijednost objavljenih članaka iznosi preko 120 milijuna dolara. Dodajmo i podatak kako je u Hrvatskoj u dosadašnjem dijelu godine s tržišta SAD-a ostvareno gotovo, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 38 posto, navode iz HTZ-a.

