Državni zrakoplov imao manji kvar: Jandroković i Grlić Radman bili na letu za Dohu

U Hrvatsku se u četvrtak poslijepodne iz Dohe vratio službeni državni zrakoplov koji je ondje ostao zbog manjeg tehničkog kvara, do kojeg je došlo tijekom leta prije tri dana, a koji je u međuvremenu popravljen, potvrđeno je Hini iz Vlade.

"Tijekom leta iz Zagreba za Dohu, 12. prosinca, došlo je do manjeg tehničkog kvara na službenom zrakoplovu RH. Piloti su postupili sukladno proceduri te prilagodili visinu i brzinu leta. Let do destinacije nastavljen je bez ikakve ugroze za putnike, posadu i zrakoplov. Zrakoplov je zadržan u Dohi kako bi se po pristizanju potrebnih dijelova i opreme kvar uklonio, što je i učinjeno te se zrakoplov danas vratio u Zagreb", rekao je Hini glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Tim su letom u Dohu na polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva u nogometu između Hrvatske i Argentine, koja se igrala u utorak, putovali predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, a u Hrvatsku su se zbog kvara državnog aviona vratili komercijalnom linijom.

