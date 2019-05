Državni odvjetnik: Zabrinut sam da cure informacije, oni koji to čine, čine kazneno djelo

Afera SMS još uvijek nije razjašnjena. Novinari su danas o istrazi pitali glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu, ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića.

" Podnijete su dvije kaznene prijave. Što se tiče curenja podataka, provode se izvidi. U sumnju se dovodi 37-godišnji hrvatski državljanin. U tijeku je pretraga računala", potvrdio je novinarima ravnatelj policije Milina. "Radna skupina napravila je niz poligrafskih testiranja, provode se izvidi, a kada dođemo do osnovane sumnje, tada ćemo podnijeti kaznenu prijavu", kazao je ravnatelj.

"Policija provodi izvide na temelju podataka", još jedanput je ponovio i nije htio potvrditi je li ministar Božinović bio na ispitivanju u vezi s time da je bio prisluškivan.

Na pitanje je li imao saznanja da ga prisluškuju, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je:

"Nemam saznanja jesu li to istinite informacije, nisam imao saznanja. Siguran sam da naš sustav djeluje vrlo dobro", rekao je Božinović dodajući da se provode izvidi. "Ja nisam adresat kojem SOA upućuje svoja izvješća", rekao je Božinović.

Novinari su ga pitali tko je Jovanka, o čemu je govorio Milijan Brkić. "Dovodite nas u situaciji da se treba ozbiljno referirati na sve što netko kaže", rekao je Božinović.

"Kao što znate, ne mogu vam reći ništa o istrazi, istraga traje u zakonskim rokovima", rekao je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić.

"Zabrinut sam da cure informacije, to je nekorektno, a oni koji to čine, čine kazneno djelo. Policija u koordinaciji s Općinskim državnim odvjetništvom provodi izvide", rekao je. "Ja nisam nadležan za SOA-u. SOA ima svoje zadaće, a ako dođe do određenih podataka, onda će nas SOA-a o tome obavijestiti", dodao je.

