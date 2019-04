Danas novo ročište: Državi prijeti naplata još milijardu kuna

Iz Uljanika su jučer obavijestili Zagrebačku burzu da su od luksemburške tvrtke Dredging and Maritime Management SA (DMM), koja je u vlasništvu grupacije Jan De Nul, 19. travnja dobili zahtjev za povrat avansa za novogradnju 500 – brod tipa usisno samopogonjeno jaružalo s kopačem. U pulskom brodogradilištu navode da su s kupcem i institucijama RH više mjeseci pregovarali da se umjesto povrata avansnih uplata gradnja broda dovrši u Uljaniku ili u nekom od stranih brodogradilišta po izboru kupca.

Rok od sedam dana

No, kupac se odlučio za povrat svih avansnih uplata uvećanih za kamate. Uljanik je dužan traženi iznos podmiriti u roku od sedam dana od zaprimanja zahtjeva. U Uljaniku navode i da zainteresirane strane i dalje rade na pronalasku rješenja kojima bi se umanjila šteta za RH i Uljanik.

DMM je za novogradnju 500 avansno uplatio 155,7 milijuna eura, a hrvatska Vlada u srpnju 2014. odobrila je izdavanje jamstva od 124,5 milijuna eura, odnosno 80 posto ukupnog iznosa avansa.

O tvrdnjama vezanim za naplatu državnog jamstva za novogradnju 500 od gotovo milijardu kuna ministar gospodarstva i poduzetništva Darko Horvat jučer je kazao da je prejudiciranje takvih stvari vrlo neodgovorno i opasno. Poručio je i da pregovori s kupcem još uvijek traju. Ipak je priznao da će, kako je kazao, možda doći do naplate državnog jamstva ako Uljanik ne vrati avansne uplate.

Prema Horvatovim riječima, osigurano je oko 30 milijuna eura da se brod luksemburške tvrtke otegli u neko drugo brodogradilište s obzirom na to da nitko ne može garantirati da će se brod završiti u pulskom brodogradilištu. No, sporazum o tome još nije potpisan, a Horvat se nada da će biti u sljedećih 14 dana. Hrvatski je plan, objasnio je ministar, da vlasnik preuzme brod u međunarodnim vodama, bili bi mu pokriveni troškovi tegljenja, osiguranja i dovršetka broda u nekom drugom brodogradilištu, a time bi se državni proračun zaštitio od naplate jamstava od gotovo 130 milijuna eura.

– Netko je uzeo avanse, netko je izdao jamstva, a brodovi nisu napravljeni i u ovom trenutku, riječima premijera Plenkovića, nema ni novca ni brodova. Očekujete li da nitko ne odgovara za to? – kazao je novinarima jučer Horvat. Najavio je dolazak predstavnika najvećega kineskog brodogradilišta 30. travnja te 1. i 2. svibnja u 3. maj i Uljanik. A za danas je na Trgovačkom sudu u Pazinu zakazano ročište o utvrđivanju pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka u Uljaniku.

Isplata zaostalih plaća

– Dvije su mogućnosti u igri – od one da će sudac donijeti odluku po kojoj su stvoreni uvjeti za stečaj, do one da je u međuvremenu dobio čvrsta jamstva od nekoga da postoji rješenje i da će država ipak radnicima isplatiti zaostale plaće te da se ročište ponovno odgodi – izjavio je predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac jučer za Hinu .

Naglasio je da je krajnje vrijeme da se riješi ova agonija u pulskom brodogradilištu ustvrdivši da sam nedavni dolazak kineskog premijera s gospodarstvenicima te njihov mogući interes za preuzimanje Uljanika nije dovoljan razlog da se ročište odgodi.

