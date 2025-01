Drama u Münchenu: Usred noći izgorjela 23 policijska vozila, sumnja se da je požar podmetnut

Tijekom noći s petka na subotu, Münchenske vlasti suočile su se s nesvakidašnjom situacijom kada je 23 policijska vozila izgorjelo ispred policijske zgrade. Državna sigurnost odmah je pokrenula istragu, a policija sumnja da je požar podmetnut. Glasnogovornica münchenske policije izjavila je kako je već tijekom noći na terenu bilo 50 policajaca koji su pretraživali okolno područje, koje se nalazi u pomalo izoliranom dijelu grada gdje je smještena postaja službe za službene pse. U trenutku požara u kućicama nije bilo pasa, a ni ljudi ni životinja nisu ozlijeđeni. Iako šteta nije službeno procijenjena, jasno je da je riječ o velikom gubitku, piše Fenix Magazin.

23 police cars were set on fire in front of the Munich police station pic.twitter.com/tKrj40Dqla