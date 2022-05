Naoružani krenuli obračunati se s lavom, a onda ih dočekalo (ne)ugodno iznenađenje

Tri naoružana rangera pažljivo prilaze imanju s kojeg su dobili dojavu o divljem lavu. S prstom na okidaču dolaze sve bliže živoj ogradi u kojoj je životinja viđena. Zaustavljaju dah dok skupljaju hrabrost razmaknuti lišće, spremni da će svakog časa na njih iskočiti kralj džungle. Svima im je vjerojatno pao kamen sa srca kada su shvatili da je riječ o lavu- koji je naslikan na vrećicu.

Pomoćni radnik u selu Kinyana samo kilometar udaljenom od nacionalnog parka Mt Kenya odlučio je nazvati hitne službe kada je na imanju svojih šefova ugledao lava u grmu. Poglavar Cyrus Mbijiwe za BBC je izjavio da su prijetnju shvatili ozbiljno jer mještani već neko vrijeme prijavljuju da im nestaju grla stoke.

It's just a bag - promise we're not lion! 😉🦁 https://t.co/x67gqhPZZo