Dr. Milas o odlasku radiologa iz Vinogradske: 'Onkološki bolesnici su ugroženi, nema tko raditi'

Zbog učestalih odlazaka radiologa u kratko vrijeme u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu sada radi samo njih troje pa bi stoga najviše mogli trpjeti onkološki pacijenti.

Stanje u Klinici za tumore i otkaze radiologa u središnjem Dnevniku HTV-a komentirao je predstojnik Klinike dr. Ivan Milas.

Dr. Milas kaže kako je 2010. kada je Klinika za tumore pripojena KBC-u Sestre milosrdnice na Odjelu onkološke radiologije je radilo 10-tak radiologa.

- Zatim polako dolazi do smanjivanja tog broja tako da 2013. imamo 8 radiologa, a prije dvije godine njih 5 i pol. Tada sam poduzeo neke korake, što usmeno, što pismeno sam se obraćao i ravnatelju i predstojnici Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju kako ne bi došli u situaciju u kojoj smo dana, objašnjava dr. Milas dodajući da su im u posljednja 3 tjedna otišla još 3 radiologa.

- Trenutačno od radiologa koji su nam na raspolaganju radi samo jedan radiolog, dvije su nam radiologinje na bolovanju zbog svojih zdravstvenih problema, rekao je dodavši da ipak na ispomoći imaju određen broj radiologa a rade i specijalizanti koji su pod nadzorom iskusnijih kolega.

Milas ističe kako je jedan od razloga za večerašnje gostovanje to što sa svojim kolegama radiolozima dijeli brigu i trud oko bolesnika i zna kroz što sve prolaze.

- Mi počinjemo radni dan tako da znamo koliko nam je bolesnika naručeno. Uz te bolesnike imamo i one koji imaju suspektne nalaze i kod kojih su novodijagnosticirani tumori i kod kojih trebamo prioritetnu obradu. To smo nekako uspijevali pokriti kroz ovo vrijeme covida, no sad smo u situaciji da to više nećemo moći. Možda se varam, volio bih da se varam ali idemo prema nekoj takvoj situaciji, istaknuo je dr. Milas.

Na pitanje zašto radiolozi odlaze odgovorio je kako kolege na jedan način osjećaju zapostavljenost od strane predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

- Ona ne dolazi na sastanke kod nas na kliniku, nema uvid u to koliko su kolege opterećene. Mnogi od njih kad završe svoju smjenu nose nalaze doma, uključuju se i vikendima, čak i kada su na bolovanju, rade neke pretrage online. Konstantno osjećaju opterećenje, nemaju pravo niti na slobodan dan, niti na bolovanje, sve to što ne uspiju odraditi u radno vrijeme, čeka ih da odrade, ustvrdio je.

Kaže kako oni na Klinici za tumore s radiolozima dijele probleme, dijagnostiku i brigu oko pacijenata ali njihov raspored, dežurstva i obaveze određuje prof. Zadravec. Dodaje kako je s predstojnicom Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju razgovarao u nekoliko navrata, bilo je nekih obećanja ali se ništa nije riješilo.

Kao jedno od mogućih rješenja spominje se i izdvajanje radiologa od Klinike za radiologiju i pripajanje Klinici za tumore, gdje pripadaju. Dr. Milas kaže da je odluka o tome na Upravi bolnice.

- Ako Uprava procijeni da je to najbolje za Kliniku za tumore, nije niti to isključeno, poručio je.

Na pitanje kako se pandemija odrazila na Kliniku za tumore rekao je da je čekanje na operaciju za pacijente s malignim tumorima desetak dana do dva tjedna.

- U jednom trenutku prošle godine u studenom i prosincu kada se i dio nas zarazio, imali smo nešto dulje čekanje, no sada je situacija puno bolja. Možemo reći da maligni tumori na jedan način imaju prioritet i dosta brzo idu na obradu, kaže.

Radiologinja Karolina Bolanča Čula bolnicu ne želi napustiti, no zbog previše posla završila je može li trenutačno je na bolovanju. O otkazu ne razmišlja.

- Nažalost nemamo razumijevanje sa strane našeg rukovodstva iz Vinogradske u smislu edukacije, informatiziranosti, novih aparata i raspoređenosti kadra. Mi stoga zahtijevamo da se odvojimo kao radiologija i da budemo pod klinikom za tumore kojoj inače i fizički pripadamo, kaže Bolanča Čula.

Kolegama ne zamjera na otkazima.

- Ovim putem apeliram da se nešto promijeni da se poslušamo mi koji želimo raditi. Ne želimo nikakva voditeljska mjesta, želimo samo zadržati svoj posao za koji smo educirani i želimo ostaviti naše mlade ljude koji će liječiti naše pacijente u Hrvatskoj, poručuje.

U HUBOLU-u kažu - svaki tjedan jedan otkaz. Zavod je u kratkom roku napustilo 17 radiologa. Pitaju se čija je to odgovornost ako ne pročelnice Zavoda, profesorice Dijane Zadravec.

- Zbog narušenih ljudskih odnosa, radne okoline, uvjeta rada i to pokazuje krizu upravljanja u kojoj se ljudi postavljaju na određena mjesta na temelju određene podobnosti, kaže Tomislav Franić, član Izvršnog odbora Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL).

Voditeljica radiologije takve optužbe demantira. Kaže - to su manipulacije i poručuje da joj podmeću.

- Ne odlaze liječnici radi šefova, odlaze jer mogu, jer im to aneksi ugovora o radu omogućavaju. Svih tih kojih sam nabrojila 12 nitko u svom sporazumnom prekidu o radnom odnosu nije ni jednom riječju spomenuo bilo kakav loš odnos sa mnom kao predstojnicom. Razlozi su isto tako zastarjela oprema i neulaganje u strateške radiološke centre u Republici Hrvatskoj, tvrdi prof. dr. sc. Dijana Zadravec, predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

I dok je, kaže, opstruiraju za nabavu nove opreme.

- Pišem i govorim zadnjih pet godina, ali Uprava bolnice i ministarstvo ignorira taj problem, dodaje.

U klinici za tumore rade samo tri radiologa.

- A sve na štetu pacijenata, jer mi govorimo o najugroženijoj kategoriji pacijenata - riječ je o onkološkim pacijentima, ističe Franić.

Koji ne bi smjeli ovisiti ni o čemu jer im je zdravstvena skrb nužna.