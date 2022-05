Dr. Kaić: Lijeka za boginje nema, a klasično cjepivo više se ne koristi

Sve više zemalja prijavljuje slučajeve zaraze majmunskim boginjama, rijetkom virusnom infekcijom koja je vrlo slična ljudskim boginjama.

- Javnost ne treba biti zabrinuta. Ne postoji mogućnost epidemije jer je riječ o bolesti koja se zapravo ne prenosi baš lagano među ljudima i potreban je zaista blizak i intimni kontakt sa zaraženim - naglasio je epidemiolog dr. Bernard Kaić za Dnevnik.hr te dodao:

- Većina ovih slučajeva je prenesena spolnim putem, ali kao mnoge druge bolesti, treba biti oprezan i ova situacija zasigurno zahtijeva pažnju zdravstvenih organizacija. Za ovu vrstu boginja nema cjepiva, naglašava Kaić i dodaje da cjepivo protiv ljudskih boginja u slučaju majmunskih boginja ima uspješnost od oko 85 posto.

Ipak, cijepljenje opće populacije prestalo je osamdesetih godina i generacije nakon 1985. godine više nisu bile cijepljenje protiv boginja, jer je virus iskorijenjen.

- Pitanje je koliko su zaštićeni i oni koji su cijepljeni prije 1985. godine jer zaštita cjepivom traje nekih 20 godina. A klasično cjepivo protiv ljudskih boginja više se ne koristi. Svjetska zdravstvena organizacija čak je razmatrala bi li imalo smisla cijepiti se, zbog majmunskih boginja, no s obzirom na to da se virus zaista dosta teško prenosi i nema epidemiološki potencijal, a cjepivo ima dosta nuspojava, od toga se odustalo - kaže Kaić i dodaje da se spomenuta bolest liječi simptomatski.

- Lijek za majmunske boginje ne postoji, kao ni za jedan drugi virus. Ovo nije prvi puta da su se majmunske boginje pojavile u europskim zemljama posljednjih godina. No sve je to lokalizirano i minimalni je rizik za opću populaciju. To je još samo jedna bolest s kojom se može stupiti u kontakt jer se prenosi kapljičnim i kontaktnim, intimnim i uglavnom spolnim putem te sekretom iz kožnih mjehurića i rana - zaključio je.

Video - Večernjakova naslovnica iz 1972. kruži društvenim mrežama: Protiv velikih boginja cijepilo se 2,2 milijuna Hrvata.