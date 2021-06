Dr. Beck: Nikad neću zaboraviti čovjeka koji je zbog krpelja ostao hendikepiran

Natko Beck, najpopularniji liječnik s društvenih mreža osvojio je titulu komunikatora godine 2020. U studiju Večernjeg lista odgovarao je na pitanja o cijepljenju, radu u pandemiji, mišjoj groznici, krpeljima i ostalim važnim zdravstvenim pitanjima.

Odakle ideja i zašto ste uopće krenuli u taj projekt?

Htio sam doprinijeti općoj zdravstvenoj pismenosti. Radom u ambulanti sam shvatio da ljudi premalo znaju o tome što je zdravlje, kako nastaje bolest, kako doprinosimo nastanku bolesti, što je prevencija i te neke stvari. To mi je bio poriv da krenem. Kada sam vidio da klinci isto pate od civilizacijskih bolesti, to mi je naprosto bilo ne mogu samo stajati i gledati.

Govorite da smo zdravstveno nepismeni, a uvijek se čini kao da su pacijenti iznimno pismeni jer u bolnice dolaze sa dijagnozama.

Čest je taj slučaj. Ljudi kad traže po simptomima što im je, gotovo uvijek pogriješe. Kad slušaju intuiciju, vrlo su često u pravu. Kada gledaju po Googleu simptome, najčešće su jako u krivu. Točno je da pacijenti koji imaju dijagnozu i trude se oko ozdravljenja i svoje bolesti, oni vrlo često imaju puno veće znanje nego mi doktori jer su puno više involvirani 100 posto u to i čitaju svu literaturu koju mi ne stignemo.

Što kažu vaši kolege, jesu li i oni sada zainteresirani?

Ja se nadam da jesu. Bar oni koji imaju afiniteta. Naravno da to nije za svakoga. Vidim porast profila koji nešto slično rade. Mislim da je to super.

Ne radite samo sa djecom, nego i odraslima.

Puno je ljepše s djecom raditi. Djeca ti daju nagradu koju odrasli ne daju. Dobiješ osmjehe, zabavu, zafrkanciju. Taj osjećaj kada pomogneš djetetu, to daje neku posebnu satisfakciju.

Što savjetovati roditelje, kako dijete pripremiti na odlazak u bolnicu?

Jako važna stvar je ne lagati djeci. Zato što djeca kad jedanput dožive suprotno od obećanog, onda svaki put očekuju suprotno i sljedeći put će otpor biti sve veći. Klinci su razumni. Vidi se da roditelji koji imaju dobar način komunikacije, imaju i djecu koja više surađuju. S tim da je i to individualno od klinca do klinca. Bitno je unaprijed razgovarati i objašnjavati što će se događati, jer tako smanjujemo strah.

Je li to razlog zbog kojeg vi radite u šarenim košuljama, leptir mašnama, klaunskim nosom?

Inače, jako mi je drago da to pitate jer se taj crveni nos provlači kroz medije, ali crveni nos je omaž jedne od najdražih udruga na svijeta a to su Crveni nosevi. To nisu klaunovi, to su kolege. Oni liječe na sebi specifičan način i smanjuju patnju, bol i nesigurnost boravka u bolnici. Njima u čast sam par puta nosio crveni nos, ali im se ne petljam u posao. Što se tiče šarenih košulja, to ne nosim zbog djece, to je moj izričaj. To mi kupuje žena.

U ovom pandemijskom periodu, kako je funkcionirala bolnica? Koliko je bila roditeljima bila teška spoznaja da ne smiju ulaziti u bolnice? Jesmo li tu pretjerali?

Nismo. Postoji sigurno pretjerana upotreba svih tih metoda koje smo koristili, ali to sve ovisi o stupnju spoznaje. Ovisno o stupu spoznaje možemo mijenjati mjere. Ne možemo unaprijed reći - dobro je dođite svi. To tako ne ide, pogotovo u medicini. Tako da nismo mogli bolje. Ono što smo mi napravili na Srebrnjaku, uveli smo od onih kraćih posjeta, duže posjete, testiranja, sve živo kako bi izašli u susret roditeljima i djeci. Ja sam u djetinjstvu bio preko mjesec dana na infektima, nije bilo posjeta. Sjećam se mame da mi je preko prozora dolazila. Ljudi rade preveliki problem jer se ne razumiju kako mi funkcioniramo.

Što je novo i što smo savladali po pitanju djece i koronavirusa? U procesu smo cijepljenja i mlađih. Na što roditelji trebaju obratiti posebnu pozornost?

To je osjetljiva tema jer čovjek uvijek ima strah. Ja sam osobno imao strah kad sam prvi put išao prvi put cijepiti dijete. Kad sam dolazio tamo zaluđen pod svim tim medijskim naslovima, i onda čovjek dođe u situaciju da ja koji opće ne dovodim u pitanje te stvari i mislim si što ako. Onda se sjetim, ne, loš roditelj si ako ne daš to cjepivo. Težina ove odluke je i na nama odraslima, da se odrasli cijepe kako bi se trebali cijepiti, a to je 99 posto procijepljenost, onda ovo ne bi bilo ni potrebno. Procjepljivanje djece u srednjim školama ima itekako smisla. S tim da, mogli smo ih toga poštedjeti da smo se mi svi drugi cijepili. Ali s obzirom da kod odraslih ima toliko papaka i nevjernika, onda nažalost dođemo do toga da imamo slabu procijepljenost.

Kako motivirati ljude?

To je jako kompleksno. Sva pitanja koja se tiču medicine i čovjeka su kompleksni odgovori. Ljudi se već trude, bus je trud, dolazak pred fakultete je trud. Ljudi se zezaju da će Beroš na luftiću ići po ljeti pikati ljude. Treba koristiti svu kreativu koja stoji na raspolaganju.

Koliki je apsurd da smo u prošlosti bili uspješniji i produktivniji u puno stvari, i po pitanju medicine, a da danas kaskamo?

Što se tiče medicine, nikad nismo bili efikasniji. Sustavi pate. To je čisti kapitalizam koji guta. Ne postoji potražnja za svim tim stvarima koje hiperproduciramo.

Sve je više slučajeva mišje groznice. Kako se ljudi trebaju paziti i ponašati da izbjegnu tu situaciju?

Mišja groznica je nešto što izlučevine malih glodavaca ostavljaju virus okolo. Treba izbjegavati njihov teren, ali sada oni žive svuda. To nije lako izbjegavati. Ono što je bitno, to se širi tako da čovjek umoči ruku u urin od glodavca, pobere virus na nekoj od tih površina i onda taj virus unese u sebe. To je onaj dio koji treba izbjegavati. Treba voditi higijenu, a ako ste u prirodi, nemojte prčkati okolo.Prema prirodi bi se trebalo ponašati kao da je inficirana.

Još jedan problem su krpelji.

Nisam ekspert za infektivne bolesti, ali nešto sitno znam. Pod broj jedan, što se tiče krpelja, ima cjepivo. Za sve ljude koji agresivno borave u prirodi preporučujem. Nikad neću zaboraviti kad sam vidio čovjeka koji je došao hendikepiran. Onda kada sam vidio na osobnoj normalan čovjek i da je to do prije godinu dana išao na posao i imao obitelj, a sada realno ne postoji, to me presjeklo s virusnim meningoencefalitisom. Što se tiče Lajmske bolesti, borelioza, ona uopće nije bila in kod nas. Mi smo o njoj učili kao o bolesti koja se događa u Americi. U zadnjih 10 godina je sve veći broj, i zna se da je to zbog krpelja.

Imamo li među djecom veći porast alergičara?

U odnosu na prošle godine ne znam. Sada kreće sezona alergija. Ono što vidim po mojim radiološkim nalazima da se mijenja. Zbog lockdowna nismo imali puno posla što se tiče velikih upala, ali sada dolazi do porasta alergija itekako.

Ostatak razgovora pogledajte u snimci emisije.