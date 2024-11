Doveo ženu iz Nepala u Dalmaciju i nudio joj posao, a onda je krenuo užas: Držao je zatočenom, silovao je tjednima...

Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv 31-godišnjeg Nepalca, vlasnika agencije za uvoz radne snage u Hrvatsku, zbog sumnje u silovanje jedne sunarodnjakinje kojoj je obećao posao. Njega se, naime, tereti za trgovanje ljudima, jer je žena došla u Hrvatsku nakon što joj je obećao posao u hotelu u Dalmaciji, da bi je odveo u stan na nepoznatoj adresi i tražio od nje da s njim ima spolni odnos.

Nakon što je to žena odbila, prenosi N1 detalje iz optužnice u kojoj se navodi kako je sve krenulo u prosincu 2022., Nepalac je postao nasilan. On ju je počeo udarati, a iako je pokušala pobjeći, 31-godišnjak ju je na koncu bacio na krevet i silovao, da bi je ostao zaključanu u stanu i ponovno je nakon cijelog dana silovao.

Međutim, muka žene tek je krenula jer ju je Nepalac, navodi se u optužnici, u tom stanu držao iduća dva tjedna te joj oduzeo putovnicu i mobitel. Gotovo ju je svaki dan silovao, a sve se nastavilo i nakon što je 31-godišnjak preselio u drugi stan, s time da joj je cijelo vrijeme uzimao novac i obećavao da će dovesti članove njene obitelji. Nesretna žena uspjela je pobjeći iz zatočeništva tek nakon što je 31-godišnjak otputovao u Nepal, te je sve ispričala policiji.

- Tri dana nakon što sam ju zaposlio otišla je s radnog mjesta, da bi nedugo nakon toga tražila da ju ponovno zaposlim. Nudila mi je i novac da ilegalno zaposlim članove njezine obitelji, no kada sam to odbio lažno me prijavila - objašnjavao je Nepalac.