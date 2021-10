Dosegli 2293 oboljela, Njemačka stavila Hrvatsku na popis visokorizičnih

Broj oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj u ozbiljnom je porastu. Jučerašnje su brojke dostigle 2293 nova slučaja zaraze, a preminulo je 28 osoba. Uzmemo li u obzir da se vikendom već uobičajeno manje testira, ta je statistika još alarmantnija. Raste i broj pacijenata na respiratoru i jučer ih je bilo 131. Broj novih hospitaliziranih pacijenata je 112, a među njima 69 posto ih nije cijepljeno.

U Zagrebu 616 zaraženih

Situaciju u Hrvatskoj prate i druge zemlje u okruženju i EU pa nas je Njemačka stavila na svoj popis visokorizičnih područja, zajedno s Bugarskom. Još su tri članice EU otprije na popisu njemačkog Instituta “Robert Koch” za kontrolu bolesti, a to su Rumunjska, Litva i Slovenija. Stanovnici Njemačke koji se nisu cijepili ili preboljeli COVID-19 po povratku iz tih zemalja morat će, tako, u karantenu na deset dana. Ranije mogu izaći iz izolacije ako budu negativni na testu nakon pet dana.

– Broj je aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 17.841. Među njima je 1091 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 131 pacijent. Od 25. veljače lani, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 445.325 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 9038 preminulo, ukupno se oporavilo 418.446 osoba, od toga 1743 u posljednja 24 sata – izvijestio je jučer Nacionalni stožer.

Prema izvješćima lokalnih stožera, najviše je novopozitivnih u gradu Zagrebu, njih 616, zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je 275 novih zaraženih, slijede Primorsko-goranska županija sa 187 pa Osječko-baranjska sa 142, gdje su i preminula četiri oboljela, u dobi od 48 do 89 godina. Usporedbe radi, tjedan dana prije zabilježen je 1301 novooboljeli, a broj aktivnih slučajeva iznosio je tada 10.284.

Zaključno s prošlom subotom utrošene su 3,557.853 doze cjepiva u našoj zemlji, a cijepljeno je 46,50 posto ukupnog stanovništva, odnosno 55,72 posto odraslih. Barem jednom dozom cijepljena su 1,886.923 građanina, a od njih cijepljenje je završeno za 1,774.037 osoba, što čini 52,48 posto odraslog stanovništva.

– Statistika zaraženih i umrlih u posljednja 24 sata odraz je visokih brojeva proteklih dana. Teško je prognozirati što možemo očekivati sljedeće nedjelje. Mislili smo prije tri ili četiri tjedna da smo s tisuću zaraženih na dan dosegnuli plafon, izgledalo je stabilno, pa smo opet skočili na 3000 novooboljelih. Infekcija se lako širi, zaraziti se možemo na poslu, u školi, na putu... S druge strane, udio cijepljenih je malen – kaže Tatjana Nemeth Blažić, dežurna epidemiologinja HZJZ-a.

Pratiti teže oboljele

Ističe da je ključno pratiti broj teže oboljelih, odnosno hospitaliziranih te umrlih.

– Za malu zemlju kao što je naša broj od 28 preminulih na dan velika je brojka. Velika većina i novooboljelih, i teško bolesnih i umrlih nije cijepljena. Govorimo o 70 do 80 posto necijepljenih među teško bolesnima. Među umrlima je taj udio 60 do 65 posto. Ima i među potpuno cijepljenima teško bolesnih i umrlih, ali to su uglavnom starije osobe i pacijenti s malignim bolestima koje jako narušavaju snagu organizma – zaključuje.

>> Pogledajte i ovaj video: Premijer Andrej Plenković komentirao Lauca i Znanstveni savjet