Šok u postaji

Došao po osobnu u policiju, a tamo ga priveli i prijetili kaznom od 15.000 kn

Odvode me do ulaza gdje smo čekali trećeg policijskog službenika, da bi me odveli u postaju da naprave zapisnik i govore mi da sam prekršio mjeru samoizolacije i da mi prijeti kazna 15 tisuća kuna...