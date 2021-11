DORH povukao optužnicu protiv Ivice Todorića, Piruške Canjuge i niz direktora Agrokora

Na dan kada je uhićena Mirela Alerić Puklin, jedna od tužiteljica koja je radila na optužnici za aferu Agrokor, ŽDO Zagreb priopćio je da je povukao tu optužnicu radi boljeg razjašnjenja.

Što to točno znači za sada je teško reći, no Fran Olujić, koji u tom predmetu brani Antu Todorića, misli da je tužiteljstvo novonastalu situaciju iskoristilo za popravljanje reputacijske štete.

- Nakon odluke Visokog kaznenog suda koji je problematizirao financijsko - knjigovodstveno vještačenje koje je u spisu, tužiteljstvo se našlo u velikim problemima. Pretpostavljam da sad ovu situaciju koriste da povuku optužnicu, na što imaju pravo, te da provedu novo vještačenje - kaže Olujić.

Mirela Puklin Alerić bila je jedna od triju tužiteljica koja je radila na optužnici za Agrokor, a sada ju se sumnjiči da je odavala informacije iz istrage i stanju predmeta Piruški Canjugi, koja je u aferi Agrokor optužena. Piruška Canjuga bila je optužena s Todorićem i u tzv. aferi mali Agrokor u kojoj je nepravomoćno oslobođena optužbi.

Što se tiče afere Agrokor, riječ je o jednom od najopsežnijih predmeta u povijesti našeg pravosuđa u kojem je optužnica podignuta lani u rujnu nakon dvije i pol godine istrage u kojoj su probijeni svi zakonski rokovi. Ivica Todorić i njegovih 14 suoptuženika se tereti da su svojim postupcima Agrokor oštetili za oko 1,2 milijarde kuna. Od početka istrage obrane optuženika problematizirale su knjigovodstveno - financijsko vještačenje, koje je ključni dokaz optužnice.

Tražili su da ga se izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz, što im je optužno vijeće odbilo. No obrane su se na to žalile, a VSK im je prije mjesec dana dao za pravo jer je djelomično uvažio zahtjeve obrana, koja su tražile da se spomenuto vještačenje izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz. Prema toj odluci VKS-a, je li riječ o zakonitom ili nezakonitom dokazu, optužno je vijeće trebalo odlučivati ponovo. No to će sada pričekati, jer će tužiteljstvo očito prepravljati optužnicu, što je proces koji bi mogao potrajati, što znači da je cijela priča u velikim problemima.

Što se tiče spornog vještačenja, u svojoj odluci, kojom je sve to na ponovno odlučivanje vratio optužnom vijeću, VKS je naveo da se za sada uopće ne može ispitati je li riječ o zakonitom ili nezakonitom dokazu. Prema njima, sporno je jer nije jasno tko je i u kojoj mjeri sudjelovao u izradi predmetnog vještačenja zbog čega nije bilo moguće ni provjeriti jesu li osobe koje su sudjelovale u izradi nalaza i mišljenja bile u sukobu interesa.

Obrana smatra da jesu, jer je financijsko-knjigovodstveno vještačenje izradila poljska podružnica KPMG-a. Riječ je o revizorskoj tvrtki, čija je hrvatska podružnica radila financijska vještačenja i za izvanrednu upravu Agrokora, pa obrane smatraju da je riječ o sukobu interesa te vještačenje smatraju nezakonitom dokazom i traže njegovo izdvajanje. Obrani sporni nalaz izradio je Ismet Kamal, koji je, na upit optužnog vijeća, naveo da zbog potpisane izjave o povjerljivosti te GDPR-a ne može navesti imena osoba koje su mu pomagale pri izradi nalaza.

On radi za poljsku podružnicu KPMG-a, a kako se problem izrade nalaza pojavio još tijekom istrage, te kako obrane tvrde od početka da je riječ o nezakonitom dokazu, optužno vijeće je tražilo podatke o tome kako je nalaz napravljen i tko ga je napravio. Nakon što su dobili odgovor od Kamala, zaključili su da je riječ o zakonitom dokazu. Na za razliku od njih VKS smatrao da se prilikom ponovnog odlučivanja o tom dokazu treba provesti tzv. suđenje o zakonitosti dokaza.

Odnosno da se Ismeta Kamala treba pozvati kao svjedoka, kako bi ga se ispitalo, odnosno od njega doznalo tko je sve sudjelovao u izradi vještačkog nalaza. VKS je napomenuo i da te osobe ne uživaju zaštitu prema GDPR-u jer je riječ o kaznenom postupku te da obrana, imajući u vidu načela pravičnog suđenja i ravnopravnosti oružja, ima pravo uvida u te podatke.

Kakva će biti sudbina tog vještačenja znat će se nakon što tužiteljstvo prepravi optužnicu. Usput sporno vještačenje je koštalo gotovo 10 milijuna kuna, a ako se bud radilo novo, to će također biti znatan trošak. Nakon odluke VKS-a ŽDO Zagreb je priopćio "kako smatra da je provedeno financijsko-knjigovodstveno i revizorsko vještačenje u kaznenom predmetu, u javnosti poznatom kao Agrokor, a na kojem se temelji podignuta optužnica, zakonito.