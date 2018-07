DORH nakon gotovo tri godine odbacio kaznenu prijavu protiv Radmana, Sutlića i Popovca

Državno odvjetništvo (DORH) je gotovo tri godine nakon podnošenja odbacilo kaznenu prijavu protiv osmero uglavnom bivših vodećih ljudi Hrvatske radiotelevizije (HRT) predvođenih bivšim ravnateljima Vanjom Sutlićem i Goranom Radmanom te predsjednikom uprave HRT-a Josipom Popovcem zbog, kako se isticalo u prijavi, spornog raskida i novog ugovora o najmu ugostiteljskih lokala u zgradi na Prisavlju zbog čega je HRT navodno bio oštećen za više od 3,2 milijuna kuna.

Prijavu su još u studenom 2015. podnijeli bivši član Nadzornog odbora HRT-a Dražen Rajković i Martin Pavić, direktor tvrtke Mapa koja je bila zakupac restorana u zgradi HRT-a kojoj je kasnije, pod navodno spornim okolnostima, bio raskinut ugovor.

U prijavi se isticalo kako je Pavić od 1992. do 2005. bio zakupac ugostiteljskih lokala za koje je plaćao mjesečni najam od 68.000 kuna te da, nakon isteka najma, HRT nije poštivao tada važeće zakonske odluke da se dotadašnjem zakupcu ponudi novi ugovor. Tada je bio raspisan natječaj za zakup lokala na kojem je Pavić pobijedio s najboljom ponudom od gotovo 90.000 kuna mjesečno.

No, kasnije je pismeno prigovarao da bi trebao plaćati staru cijenu, jer je tvrdio da su mu po pravilima prije raspisivanja natječaja trebali ponuditi produljenje najma. Do prvih dana mandata glavnog ravnatelja Vanje Sutlića, u travnju 2017. HRT mu je slao fakture na staru cijenu, da bi tada zaračunali razliku, tražili trenutačnu naplatu i naposljetku ga "bezobzirno iselili".

U prijavi su Rajković i Pavić tvrdili i da je idući zakupac tog prostora plaćao najamninu od oko 28.000 kuna, što je daleko manje od cijene koju je plaćala tvrtka Mapa, a da taj spor nije bio zakonski riješen ni u kasnijim mandatima Josipa Popovca i Gorana Radmana. Prijavitelji su isticali da je zbog spornih poteza čelnih ljudi u tom slučaju HRT bio oštećen za oko 3,2 milijuna kuna.

Osim protiv Sutlića, Popovca i Radmana koje su prijavili zbog zlouporabe položaja i ovlasti te dogovora za počinjenje kaznenog djela prijavu su podnijeli i protiv ostalih bivših vodećih ljudi HRT-a - Josipa Guberine, bivšeg ravnatelja Glazbene proizvodnje HRT-a., rukovoditelja Općih poslova Vlatka Kolarevića, bivšeg ravnatelja poslovanja HRT-a Borisa Sruka i Marka Bajića, rukovoditelja Logistike. Bivšeg predsjednika NO HRT-a Viktora Gotovca i glavnu revizoricu HRT-a Milicu Pavelić prijavili su zbog pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela.

U rješenju DORH-a kojim se nakon gotovo tri godine podnositelji obavještavaju kako je odbačena njihova kaznena prijava protiv čelnika HRT-a predvođenih Sutlićem, Popovcem i Radmanom stoji da 'iz rezultata kriminalističkog istraživanja ne proizlazi osnovana sumnja da su počinili prijavljena kaznena djela niti neko drugo kazneno djelo za koje se postupak provodi po službenoj dužnosti'.

Vanja Sutlić bio je glavni ravnatelj HRT-a od 2007. do 2009., Goran Radman od 2012. do 2016., a Josip Popovac je bio predsjednik Uprave te privremeni glavni ravnatelj HRT-a od 2010. do 2012. Popovac je donedavno bio rukovoditelj Radne jedinice Odabir i nabava programskoga sadržaja HRT-a.

Vlada je krajem prošlog mjeseca Hrvatskom saboru podnijela amandmane na prijedloge odluka o razrješenju i imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije (VEM) u kojima predleže da se Popovac 1. rujna imenuje novim predsjednikom Vijeća zaduženog između ostalog za dodjelu radijskih i televizijskih koncesija.