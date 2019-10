Trump najavio sankcije: 'Spreman sam uništiti tursko gospodarstvo'

Optužujući Tursku da operacijom u Siriji ugrožava civile i prijeti miru i sigurnosti, američki predsjednik Donald Trump najavio je nadolazeće sankcije protiv turskih dužnosnika i gospodarstva.

- Turske akcije ubrzavaju humanitarnu krizu i postavljaju uvjete za potencijalne ratne zločine - izjavio je Trump u ponedjeljak, najavljujući nadolazeće mjere protiv Ankare.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME