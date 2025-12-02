Vjesnik će se rušiti tek dogodine? Bačić: Za samu izradu projekta treba tri do četiri tjedna

Od ove nedjelje na snazi je novo prometno rješenje na Slavonskoj aveniji, kojim je barem djelomično riješen prometni kolaps u ovom dijelu grada. No, pitanje rušenja Vjesnikovog nebodera još uvijek nema točan datum ili način provedbe.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, izjavio je da se još uvijek odlučuje hoće li se neboder ukloniti miniranjem ili mehaničkim uklanjanjem. Rok za izradu projekta procijenjen je na tri do četiri tjedna, piše HRT.

- U našim informativnim ponudama koje smo zatražili postoje prijedlozi za oba načina uklanjanja: miniranje ili postupno mehaničko uklanjanje od vrha prema donjim katovima. U narednim danima još ćemo jednom detaljno pregledati ponude, konzultirati se sa stručnjacima i statičarima, te donijeti konačnu odluku - rekao je Bačić.