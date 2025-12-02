Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
JOŠ I DALJE NEMA DATUMA

Vjesnik će se rušiti tek dogodine? Bačić: Za samu izradu projekta treba tri do četiri tjedna

Zagreb: Danas odluka statičara o stanju Vjesnikovog nebodera
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
02.12.2025.
u 12:05

U narednim danima još ćemo jednom detaljno pregledati ponude, konzultirati se sa stručnjacima i statičarima, te donijeti konačnu odluku - rekao je Bačić.

Od ove nedjelje na snazi je novo prometno rješenje na Slavonskoj aveniji, kojim je barem djelomično riješen prometni kolaps u ovom dijelu grada. No, pitanje rušenja Vjesnikovog nebodera još uvijek nema točan datum ili način provedbe.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, izjavio je da se još uvijek odlučuje hoće li se neboder ukloniti miniranjem ili mehaničkim uklanjanjem. Rok za izradu projekta procijenjen je na tri do četiri tjedna, piše HRT

- U našim informativnim ponudama koje smo zatražili postoje prijedlozi za oba načina uklanjanja: miniranje ili postupno mehaničko uklanjanje od vrha prema donjim katovima. U narednim danima još ćemo jednom detaljno pregledati ponude, konzultirati se sa stručnjacima i statičarima, te donijeti konačnu odluku -  rekao je Bačić.

Bačić otkrio na koji način će srušiti Vjesnikov neboder: 'Ovo bi moglo ići dosta brže'
Ključne riječi
Branko Bačić Rušenje Vjesnik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja