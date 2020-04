Dok je crtao grafite u bivšoj vojarni, naišla policija

Zato što je, kako kaže policija, neovlašteno mijenjao izgled objekta čime je oštetio tuđu imovinu, kazneno je prijavljen 18-godišnjak iz Pazina. A to neovlašteno mijenjanje izgleda imovine je zapravo iscrtavanje grafita.

Pazinska policija mladića sumnjiči da je to napravio tri puta, što je utvrđeno nakon što je 20. travnja u 22.35 zatečen kako na prostoru bivše vojarne u Ulici 154. brigade Hrvatske vojske dovršava crtanje grafita na jednoj od baraka.

Dok je on to radio zatekli su ga policajci koji su bili u ophodnji. Policajci su ustanovili i da je netom prije no što su oni naišli 18-godišnjak sprejem crtao grafite po obližnjem zidiću.

Mladić je odveden u policijsku postaju, a u razgovoru s njim utvrđeno je da je tijekom ožujka na objektima i ogradnim zidovima na prostoru bivše vojarne ispisao više grafita. Sumnjiči ga se i da je jedan grafit ispisao i na spremniku koji služi za odlaganje komunalnog otpada u Ulici prolaz Vincenta od Kastva.

U policiji nisu rekli kakve je grafite mladić ispisivao, no kažu da je grad Pazin u čijem su vlasništvu objekti na kojima je crtao grafite oštetio za više tisuća kuna.