Dogovor o državnim tajnicima u iduća dva tjedna

Dogovor oko popunjavanja kadrovske križaljke u ministarstvima između HDZ-a i Domovinskog pokreta još nije postignut te će državni tajnici biti imenovani u iduća dva tjedna. Poručio je to jučer, nakon sastanka parlamentarne većine, ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade Branko Bačić, koji je isto tako istaknuo kako se nije razgovaralo o kvotama partnera.

– Ne želimo da dođe do većeg povećanja državnih tajnika u odnosu na postojeći broj. Činjenica da sad imamo veći broj ministarstava znači da će automatski doći do povećanja broja državnih tajnika, ali to ne bi bio onaj broj koji se spominje u javnosti, manji – kazao je Bačić, koji ne misli da dogovor o popunjavanju kompletne kadrovske križaljke traje dugo jer je Vlada imenovana tek prije mjesec i pol dana. Uz to, dodao je, najveći broj ministara i državnih tajnika i dalje radi svoj posao koji su radili i prije.

Na pitanje je li razlog zbog čega imenovanja dugo traju u sigurnosnim provjerama koje su neki predloženi za funkcije morali proći kazao je kako po tom pitanju nije bilo nikakvih problema. Bačić je istaknuo da je ministar uprave, pravosuđa i digitalne transformacije zadužen da za iduću sjednicu pripremi okvir koji bi definirao visinu dužnosničkih plaća te je istaknuo kako će se to provesti u dva koraka. Jedan korak odnosi se, kazao je Bačić, na osnovicu koju utvrđuje Vlada Uredbom, a drugi na usklađivanje koeficijenata svih dužnosnika kroz Zakon koji bi prošao redovitu saborsku proceduru na jesen.

Bačić je kazao i kako na sastanku s koalicijskim partnerima nisu razgovarali o uvođenju novog studijskog programa rodnih studija na Filozofskom fakultetu, oko kojeg se digla bura na desnom političkom spektru i kojemu se oštro protivi i Domovinski pokret. Predsjednik DP-a Ivan Penava tvrdi kako je s partnerima dogovorio da implementaciju takvih programa neće podržati. Bačić je kazao kako je ta tema još na razini jedne od sastavnica Sveučilišta i kako raspravu ne mogu voditi na razini parlamentarne većine dok ne vide o čemu se radi, kakav je program i je li prošao evaluaciju Sveučilišta, kao i dok ne čuju jasan stav Ministarstva znanosti i obrazovanja.

VEZANI ČLANCI:

Na pitanje hoće li uskoro na dnevni red Vlade i novi Zakon o pobačaju, kazao je kako ga još nisu pripremili jer na razini prošlog sastava vladajuće većine nisu mogli uspostaviti konsenzus.